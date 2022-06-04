Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu...O anlar kamerada - Son Dakika
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Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu...O anlar kamerada

04.06.2022 03:43
Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu...O anlar kamerada

Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu.

Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu...O anlar kamerada

RİZE - Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen turist kayboldu. Turisti arama çalışması başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Pazar ilçesinde Galer Düzü mevkiinde Ummanlı Al Rawahi Favvzi Faız Zaid(49), dere kenarında fotoğraf çektirmek için bir kayanın üzerine çıktı. Ummanlı turist dengesini kaybederek dereye düştü, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, JAK, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye girip arama yapamayan ekipler, olayın yaşandığı bölgede karadan arama başlattı. Turisti arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: İHA

Çamlıhemşin, turist, Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu...O anlar kamerada - Son Dakika

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