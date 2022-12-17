ÇALDIKLARI FOTOKAPANA YAKALANDILAR - Son Dakika
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ÇALDIKLARI FOTOKAPANA YAKALANDILAR

17.12.2022 18:07

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Honaz Milli Parkı'nda çaldıkları fotokapana yakalanan şüpheliler, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesi Honaz Milli Parkı'nda çaldıkları fotokapana yakalanan şüpheliler, Jandarma Suç Araştırma Timi'nin (JASAT) düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde fotokapanı radyo sanıp, çaldıklarını söyledi.
Honaz Milli Parkı'nda yaban hayatını izlemek için ağaçlara yerleştirilen fotokapanlardan 1'i çalındı. Durumu fark eden Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT, fotokapanı çalan kişileri bulmak için çalışma başlattı. Çaldıkları fotokapan tarafından görüntülenen şüpheliden yola çıkan ekipler, fotokapanı ağaçtan söküp, çalan 2 şüpheliyi belirledi. 15 Aralık'ta belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çobanlık yapan İsmail Y. (56) ile Kemal A. (28) yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adliyede adli kontrolle serbest kaldı. Operasyonda ele geçirilen fotokapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edildi. Şüpheliler jandarmadaki ifadelerinde fotokapanı radyo sandıkları için çaldıklarını söyledi.

Kaynak: DHA
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Pamukkale, Denizli, JASAT, Güncel, Son Dakika

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