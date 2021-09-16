Fransa: Avustralya'nın denizaltı alımından vazgeçmesi iş birliği ruhuna aykırı - Son Dakika

Fransa Dışişleri, Avustralya'nın Fransa'dan denizaltı alımını iptal ederek ABD ve İngiltere ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusunda anlaşmasının, Avrupa'nın strateji bağımsızlığı meselesinin açıklığa kavuşturulmasının önemini gösterdiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile Savunma Bakanı Florence Parly tarafından yapılan ortak açıklamada, Avustralya hükümetinin Fransa ile denizaltı programını durdurması ve ABD ile nükleer enerjili denizaltı inşa etme konusunda anlaşması kararının not edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülke yönetiminin bu kararının Fransa ile Avustralya arasında siyasi güven ilişkisine dayanan iş birliği ruhuna ve Avustralya'da çok yüksek endüstriyel ve teknolojik savunma üssü kurulmasına aykırı olduğu ifade edildi.

ABD'nin Fransa gibi Avrupalı bir müttefikini Avustralya ile önemli ortaklıktan dışlayan kararının da hukukun egemenliğine dayalı çok taraflılığa saygı konusunda tutarsızlık sinyali olduğu vurgulanan açıklamada, Avrupa'nın Hint-Pasifik bölgesindeki stratejik iş birliğine dair ortak bildirisinin bugün yayımlanacağı hatırlatıldı.

Açıklamada, 2 milyon vatandaşı ve 7 binden fazla askeri personeli ile bölgedeki tek Avrupa ülkesi olan Fransa'nın güvenilir ortak olarak bölgedeki vaatlerine uymayı sürdüreceği aktarıldı.

"Bu üzücü karar, Avrupa'nın strateji bağımsızlığı meselesinin açıklığa kavuşturulması gerekliliğinin önemini gösterdi." ifadesi kullanılan açıklamada, Hint-Pasifik bölgesi dahil dünyanın genelinde Avrupa'nın çıkarlarını ve değerlerini savunmak için bunun dışında güvenilir yol olmadığı kaydedildi.

ABD, İngiltere ve Avustralya liderleri, dün AUKUS adı altında yeni güvenlik iş birliği kurulduğunu ve bu kapsamda ABD ile İngiltere'nin Avustralya ile nükleer enerjili denizaltı teknolojisini paylaşacağını duyurmuştu.

Anlaşmaya taraf üç ülkenin isimlerinin İngilizcedeki kısaltmasından oluşan "AUKUS" adlı yeni ortaklık anlaşması, aynı zamanda, Avustralya hükümetinin Fransız firmasıyla 2016 yılında imzaladığı ve 12 denizaltı yapılmasını öngören toplam 90 milyar dolarlık Fransız denizaltı projesinin sonunu da getiriyor.

Avustralya'nın Adelaide kentinde yapılması planlanan projenin sona ermesine tepki gösteren Fransa, Avustralya'nın kararını "ihanet ve sırtından vurulma" olarak nitelemişti.