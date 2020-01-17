Fransa-Birleşik Krallık ve AB arasında hızlı bir ticaret anlaşması mümkün - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Fransa-Birleşik Krallık ve AB arasında hızlı bir ticaret anlaşması mümkün - Son Dakika Ekonomi

Fransa-Birleşik Krallık ve AB arasında hızlı bir ticaret anlaşması mümkün

6 saat önce

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında hızlı bir ticaret anlaşması oluşturulmasının olası olduğunu söyledi.

Fransa-Birleşik Krallık ve AB arasında hızlı bir ticaret anlaşması mümkün, System.String[]

Fransa'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Amelie de Montchalin, Birleşik Krallık ve Avrupa Birliği arasında hızlı bir ticaret anlaşması oluşturulmasının olası olduğunu söyledi.

Montchalin, söz konusu anlaşmanın Birleşik Krallık taleplerine bağlı olacağını belirterek, "Birleşik Krallık'ın talepleri ne kadar karşılanabilir olursa, biz de bir zaman çizelgesi üzerinde o kadar hızlı fikir birliği sağlayabiliriz" dedi.

Politico Playbook'a verdiği röportajda Montchallin, müzakere süresinin Birleşik Krallık'ın AB'den ne kadar "ayrılmak" istediğine bağlı olacağını vurgulayarak, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson'ın Birleşik Krallık'ın küresel iklim kriziyle mücadelede küresel bir şampiyon haline geldiği açıklamasıyla ilgili de şu yorumu yaptı:

"Kendimizi aynı sınırın altına koyduğumuz zaman, bu ortak bir karşılık oluşturmak için harika bir yol olur."

Montchalin ayrıca taraflar arasında bir ticaret anlaşması oluşturulması için acele edilmesine gerek olmadığını, bunun "uzun bir yolculuk" olacağını vurguladı:

"Eğer altı aya ihtiyacımız varsa, bunu kullanmaya değer."

Johnson, Birleşik Krallık'ın Brexit geçiş sürecinin 2020'yi geçmesini kabul etmeyeceğini ve iki tarafın mevcut zaman çizelgesi süresince kapsayıcı bir ticaret anlaşmasına varabileceğini söylemişti.

Brexit süreci devam ederken, ABD ve Çin'in imzaladığı ticaret anlaşması sonrası küresel belirsizliğin de hafiflemesiyle Fitch Ratings, Pekin- Washington anlaşmasının, iki ülkede de iş güvenini artırarak küresel ekonominin dengelenmesine destek olacağı yorumunu yaptı.


Birleşik Krallık, Avrupa Birliği, Fransa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 12:07 Kaynak: DHA
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