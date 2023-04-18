Fransa'da Macron'un sokakta gençlerle marş okuması gündem oldu - Son Dakika
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Fransa'da Macron'un sokakta gençlerle marş okuması gündem oldu

18.04.2023 19:57
Fransa'da Macron'un sokakta gençlerle marş okuması gündem oldu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi akşamı ulusa sesleniş konuşması sonrası Paris'te gençlerle sokakta "La Refuga" olarak bilinen Pireneler Marşı'nı okuması sosyal medyada gündem oldu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un pazartesi akşamı ulusa sesleniş konuşması sonrası Paris'te gençlerle sokakta "La Refuga" olarak bilinen Pireneler Marşı'nı okuması sosyal medyada gündem oldu.

Fransız basınındaki haberlere göre, Macron, ulusa sesleniş konuşması sonrasında eşi Brigitte Macron ile başkent Paris'teki Saint Placide semtinde tenha bir sokakta korumaları eşliğinde gezintiye çıktı.

Sosyal medyadaki görüntülerde, bir grup gencin, Macron'a yaklaşarak, "Gelip bizimle şarkı söylemek ister misiniz?" dediği görülüyor.

Macron'un eline telefon alarak aşırı sağcılarca kurulan bir uygulama üzerinden "La Refuga" olarak bilinen Pireneler Marşı'nı okuduğu anların görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Twitter'da birçok kullanıcının, görüntülerin gerçek olamayabileceğini, yapay zeka tarafından oluşturulabileceğini yazması dikkati çekti.

Aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinden bir gazeteci, Macron'a eşlik eden gençlerin, Saint-Longin Korosu'nda yer alan kişiler olduğunu belirtti.

Elysee Sarayı'ndan açıklama

Liberasyon gazetesine göre, Macron'un marşı okuduğu uygulamanın yanı sıra beraberindekilerin bir kısmı aşırı sağcı gruplarla iltisaklı gençlerden oluşuyor.

Görüntülere yönelik tepkiler üzerine Elysee Sarayı, Macron'un "o anda karşılaştığı kişilerin kimlerle iltisaklı olduğunu bilemeyeceği" açıklamasını yaptı.

Pireneler Marşı

Fransız Edmond Duplan tarafından yazılan marş, Fransa'nın güneyini tanımlayan önemli klasiklerden biri olarak biliniyor.

Marşın sözlerinde, "Adalar ülkesinde sönen ateşin yanında, akşamları sığınakta uykuya dalmak güzel, kalbin benim sığınağım ve gözlerin benim için." ifadesi yer alıyor.

Söz konusu marşı 2021 yaz döneminde Pirene çobanları eşliğinde başında çiftçi şapkasıyla söyleyen Macron'un o dönemki görüntüleri de çokça paylaşılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fransa'da Macron'un sokakta gençlerle marş okuması gündem oldu - Son Dakika
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