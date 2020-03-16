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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Sağlık savaşındayız. 15...
6 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Sağlık savaşındayız. 15 gün boyunca sadece işe gitmek ve zorunlu alışveriş harici sokağa çıkmak yasaklandı" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 10:31 Kaynak: İHA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Sağlık savaşındayız. 15 gün boyunca sadece işe gitmek ve zorunlu alışveriş harici sokağa çıkmak yasaklandı" dedi. - PARİS
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