Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İsrail Başbakanı Lapid, Paris'te görüştü - Son Dakika
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İsrail Başbakanı Lapid, Paris'te görüştü

05.07.2022 19:54
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İsrail Başbakanı Lapid, Paris'te görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Yair Lapid, başkent Paris'te bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Başbakanı Yair Lapid, başkent Paris'te bir araya geldi.

Elysee Sarayı'nda gerçekleşen görüşme öncesinde Macron ve Lapid, ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron, İran'ın nükleer programı ve bölgesel faaliyetlerinin, İsrail'in çevresinin yanı sıra Fransız ve Avrupalı çıkarlarını etkileyen krizler arasında olduğunu söyledi.

Fransız Cumhurbaşkanı, İran'ın nükleer faaliyetleri konusundaki Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan anlaşmaya yeniden riayet edilmesine ilişkin müzakereleri en kısa zamanda sonuçlandırmak istediklerini dile getirdi.

"İsrail ile bu anlaşmanın İran'ın istikrarsızlaştırıcı faaliyetlerini sınırlamaya yeterli olmayacağı konusunda hemfikiriz." diyen Macron, bu anlaşmayı savunmaları gerektiğine kaydetti. Macron, KOEP'in, İran'ın balistik ve bölgesel faaliyetlerine ilişkin müzakerelerle tamamlanması gerektiğine işaret etti.

Macron birçok Arap devletiyle İsrail'in ilişkilerinin normalleşmesinin bölgenin istikrarına ve güvenliğine katkı sağladığını kaydederek "Filistin meselesinde, hem İsrail'in güvenlik çıkarlarını hem de Filistin halkının meşru isteğini karşılayan bir çözüme yönelik somut ilerleme, bu dinamiğe eşlik etmelidir." dedi.

"İsrailliler ve Filistinliler arasındaki siyasi diyaloğun yeniden başlamasına alternatif yok." vurgusu yapan Macron, Fransa'nın bu diyaloğun yeniden başlamasına katkı sağlamak için hazır olduğunu ifade etti.

Macron, Lübnan ve İsrail arasındaki deniz sınırına ilişkin müzakereleri tehlikeye atacak her türlü faaliyetten kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

Lapid ise İran'ın KOEP anlaşmasını ihlal ettiğini, nükleer programını geliştirmeye devam ettiğini ve dünyadan bilgi sakladığını iddia etti.

Hizbullah'ın 2 Temmuz'da İsrail'in gaz arama faaliyetlerini sürdürdüğü tartışmalı deniz sınırına gönderdiği 3 insanız hava aracı (İHA) olayına değinen Lapid, Hizbullah'ın elinde İsrail'e yönlendirilmiş şekilde 100 binden fazla roket olduğunu ileri sürdü.

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Kaynak: AA

Fransa, İsrail, Paris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve İsrail Başbakanı Lapid, Paris'te görüştü - Son Dakika

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