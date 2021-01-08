Fransa'da Charlie Hebdo saldırısının 6. yıldönümü için tören düzenlendi - Son Dakika

Fransa'da Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırının 6. yıldönümü nedeniyle sokak töreni düzenlendi.

Fransa'da 7 Ocak 2015 yılında Charlie Hebdo'nun başkent Paris'teki ofisine saldırı düzenlenmişti. Cezayir asıllı Cherif ve Said Kouachi kardeşler tarafından düzenlenen saldırıda 12 kişi öldürülmüştü. Fransız dergisi Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırının 6. yıldönümü nedeniyle başkentte derginin eski ofisi önünde tören düzenlendi. Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Adalet Bakanı Nicole Belloubet'in de katıldığı törende, ofisin önüne çelenk konularak, ölenlerin anısına saygı duruşunda bulunuldu. Charlie Hebdo'ya yapılan saldırının ardından hedef alınan bakkalın önüne de çiçekler yerleştirildi.

Öte yandan kurban yakınlarının katkılarıyla saldırının 6. yıldönümü nedeniyle derginin özel bir sayısı yayımlandı. - PARİS