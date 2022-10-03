Fransa'da kabinenin enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron da katıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Fransa'da kabinenin enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron da katıldı

03.10.2022 15:52
Fransa'da kabinenin enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron da katıldı

Fransa'da enerji tasarrufu konusunda örnek olmak için kabinenin başlattığı "kalın giyinme" trendine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil oldu.

Fransa'da enerji tasarrufu konusunda örnek olmak için kabinenin başlattığı "kalın giyinme" trendine Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da dahil oldu.

Macron, Elysee Sarayı'nda siyaset, sendika, sivil toplum gibi alanlardaki temsilcileri bir araya getirmesi amacıyla yakın zamanda kurulan "Yeniden Tesis Ulusal Konseyi"nin internet sitesinin tanıtımı için kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Macron'un geçmişte olduğu gibi kravat gömlek yerine ceketinin altına boğazlı kazak giyerek makamında kameraya konuşması ülke basınına konu oldu.

Fransız kanalı BFMTV'ye politika editörü Bruno Jeudy, Macron'un boğazlı kazağıyla "kışın elektrik kesintisi ve fiyatların artışı endişesi karşısında hükümetin enerji tasarrufu girişimine" destek mesajı verdiği değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede kış soğukları karşısında kalorifer sıcaklıklarını artırmak yerine kalın giyinme gibi enerji tasarrufu önerileri tartışılırken Başbakan Elisabeth Borne mont, Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire de boğazlı kazak giyerek "kışlık elbise giyme" girişimi başlatmıştı.

İktidarın tasarruf önerileri alay konusu oldu

Muhalefet, hükümeti eleştirerek tasarruf çağrısı yerine enerji krizine çözüm bulması çağrısı yapmıştı.

Bazı muhalif isimler de yaz döneminde bakanların resmi araçlarının bir toplantı sırasında Elysee Sarayı önünde çalışır durumda olduğu görüntüleri anımsatarak, tepki göstermişti.

Bazı iktidar milletvekillerinin de Rus gazının kesilmesiyle krize dönüşen enerji sıkıntısına yönelik "kurutma makinesi yerine çamaşır askılığı, battaniye ile Meclise gelinmesi gibi tasarruf önerileri", ülkedeki siyasiler arasında alay konusu olmuştu.

Fransa, enerji darboğazında

Fransızlar da sosyal medyada, "hükümetin enerji sıkıntısına çare bulmak yerine tasarruf edilmesine yönelik öğütleriyle gülünç duruma düştüğü" değerlendirmesinde bulundu.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle Moskova'dan gelen enerji arzındaki kesinti ve enerji fiyatlarında dramatik artışın yanı sıra 30'dan fazla nükleer reaktörün bakımda olması, Fransa'da ciddi enerji krizine yol açtı.

Öte yandan enerji sıkıntısı yaşanan ülkede hane sıcaklıklarının maksimum 19 derecede tutulması ve buna uymayanlara yaptırım uygulanması tartışılıyor.

YORUMLAR
500
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ve Fransa'ya: 'Üçüncü Ülkelerin, İki Egemen Ülkenin İmzaladığı Anlaşmaya Müdahale Etmeye Hakkı Yok' Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Yunanistan ve Fransa'ya: 'Üçüncü Ülkelerin, İki Egemen Ülkenin İmzaladığı Anlaşmaya Müdahale Etmeye Hakkı Yok' Burkina Faso'da darbe yanlısı göstericiler, Fransız Büyükelçiliğine saldırdı Burkina Faso'da darbe yanlısı göstericiler, Fransız Büyükelçiliğine saldırdı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da kabinenin enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron da katıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:40 Suların akmamasına isyan eden kadına, köy muhtarından şaşkınlık yaratan tavsiye: Gidin çeşmede yıkanın
22:30 Balıkesir'de konuşan Bakan Kurum'dan heyecan yaratan sözler: Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız
22:22 Nişantaşı'nda görüntülenen Berdan Mardini, bir işten elini eteğini çekeceğini açıkladı
22:09 İstanbulspor, Karagümrük'ü 2-1 yendi
21:54 Silahla oynayan 12 yaşındaki çocuk kuzenini vurdu
21:56 Saat veren Kılıçdaroğlu beklenen açıklamayı yaptı: Yarın itibarıyla bu yarayı sonsuza kadar kapatacak adımı atıyoruz
21:39 Bakan Karaismailoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun "Metronun maliyeti bize ait" iddiasına cevap verdi: Bu bir emek hırsızlığıdır
21:11 Eşini öldürüp intihar eden hakimin kayınvalidesi konuştu: Torunlarımı onlara vermeyin
20:56 Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı
20:47 Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı tarih verdi! Yeni hoca geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 23:30:43. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa'da kabinenin enerji tasarrufu için kalın giyinme trendine Macron da katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement