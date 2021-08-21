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Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 6. haftasında devam etti - Son Dakika

Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 6. haftasında devam etti

21.08.2021 20:12
Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 6. haftasında devam etti, System.String[]

Fransa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hükümetin getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu ülke genelinde bir kez daha protesto edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında hükümetin getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu ülke genelinde bir kez daha protesto edildi.

Başkent Paris olmak üzere ülkenin birçok kentinde, bazı mesleklere getirilen aşı zorunluluğu ve Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması karşıtı gösteriler 6 haftadır devam ediyor.

Paris'te 4 farklı noktada yapılan ve sarı yeleklilerin de katıldığı eylemlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin salgınla mücadele politikasına tepki gösterildi.

Chatelet Meydanı'ndan Senato'nun çevresine kadar yürüyen protestocular, aşı zorunluluğu ve sağlık ruhsatı uygulaması karşıtı sloganlar attı ve pankartlar taşıdı.

Polis, eylemlerde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Montpellier kentinde düzenlenen gösteride polis ile protestocular arasında gerginlik yaşandı. Polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Lyon, Valence, Annecy, Strasbourg, Rennes, Lille, Orleans, Nantes, Nice ve Marsilya gibi kentlerde de eylemler yapıldı.

Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamasını gerektiriyor.

Uygulama kapsamında ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getirildi. Fransa genelinde son 5 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

Protesto, Fransa, Paris, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 6. haftasında devam etti - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Fransa'da hükümetin Kovid-19 ile mücadele politikası karşıtı gösteriler 6. haftasında devam etti - Son Dakika
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