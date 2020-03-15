- Fransa'da korona salgınının gölgesinde yerel seçimler yapılıyor- Seçim merkezinde el... - Son Dakika
Son Dakika Güncel - Fransa'da korona salgınının gölgesinde yerel seçimler yapılıyor- Seçim merkezinde el... - Son Dakika

- Fransa'da korona salgınının gölgesinde yerel seçimler yapılıyor- Seçim merkezinde el...

6 saat önce

- Fransa'da korona salgınının gölgesinde yerel seçimler yapılıyor Seçim merkezinde el dezenfektanlarıyla önlem Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu korona virüsü salgınının gölgesinde yapılıyor.

- Fransa'da korona salgınının gölgesinde yerel seçimler yapılıyor

Seçim merkezinde el dezenfektanlarıyla önlem

PARİS - Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu korona virüsü salgınının gölgesinde yapılıyor. Seçim merkezlerinde salgına karşı el dezenfektanlarıyla önlem alınıyor.

Fransa'da yerel seçimlerin ilk turu korona virüs salgını gölgesinde yapılıyor. Korona virüs salgınının etkili olduğu Fransa'da, restoranlar, sinemalar, kafeler, tiyatrolar kapatıldı ancak yerel seçimler iptal edilmedi. Fransa'da yerel saatle 08.00'de başlayan oy kullanma işlemleri 20.00'da sona erecek. Salgın dolayısıyla 47,7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçimin ilk turuna katılımın düşük olması bekleniyor.

Seçim merkezlerine gelen seçmenler, salgına karşı önlem olarak sandıkların yer aldığı masalara konulan dezenfektanları sürüp daha sonra oy kullandı.

Oy pusulasını alıp yarı aralanmış perdeye dokunmadan oy belirleme kabinine giren seçmenler, yine aynı şekilde kabin perdesine dokunmadan sandık başına gelip, görevliye uzaktan kimlik veya pasaportunu gösteriyor. Sandık görevlisi seçmenin kimlik ve pasaportuna dokunmadan kontrolünü yapıyor ve oyunu sandığa atmasını söylüyor.

Oyunu kullanıp işlemlerini tamamlayan seçmen, oy kullandığına ilişkin imzalayacağı belgeye kendine ait kalemle imzasını atıp oy kullanma merkezinden ayrılıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'te seçim günü olmasına rağmen sokaklar boş kalırken, çok sayıda kişinin salgın nedeniyle evde kalmayı tercih ettiği belirtildi.

Fransa'da şu ana kadar 4 bin 499 korona vakası tespit edilirken, 91 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

- Fransa'da korona salgınının gölgesinde yerel seçimler yapılıyor- Seçim merkezinde el...

Fransa, Paris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 04:11 Kaynak: İHA
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