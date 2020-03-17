Fransa'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma - Son Dakika
Son Dakika Dünya Fransa'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma - Son Dakika Dünya

Fransa'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma

6 saat önce

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede, salı günü yerel saatle 12.00'den itibaren, serbest dolaşımın zorunlu haller dışında en az 15 gün süreyle sınırlandırılacağını açıkladı.

Fransa'da koronavirüs nedeniyle serbest dolaşıma sınırlandırma, System.String[]

FRANSA Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ülkede, salı günü yerel saatle 12.00'den itibaren, serbest dolaşımın zorunlu haller dışında en az 15 gün süreyle sınırlandırılacağını açıkladı. Macron, ayrıca koronavirüsten olumsuz etkilenen şirketlere mali yardımlarda bulunacağını ve bunun için 300 milyon euro kaynak ayrıldığını da söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'ndan koronavirüs ile ilgili alınan tedbirler hakkında açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, dün vatandaşların park ve bahçelere gittiğini ve bunun doğru olmadığını söyleyen Macron, insanların hayatını tehlikeye attığını vurguladı. Tüm çabaların salgının yayılmasına engel olmaya yönelik olması gerektiğini söyleyen Macron, halkı bilinçli hareket etmeleri konusunda uyardı.

EN AZ 15 GÜN SERBEST DOLAŞIMA KISITLAMA

Emmanuel Macron, açıklamasında, salı günü ülke genelinde yerel saatle 12.00'den itibaren serbest dolaşımın en az 15 gün süreyle sınırlandırılacağını açıkladı. Zorunlu haller dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini belirten Macron market, hastane ve işe gitmenin serbest olacağını söyledi. Macron ayrıca karara uymayanların cezalandırılacağını belirtti. Macron maskelerin de doktorlara ve sağlık çalışanlarına dağıtılacağını söyledi.

YEREL SEÇİMLERİN İKİNCİ TURU ERTELENDİ

Pazar günü yapılması planlanan yerel seçimlerin ikinci turunun ertelendiğini açıklayan Macron, salgına karşı savaşta olduklarını ve mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ayrıca ülkede tartışma yaratan emeklilik reformunun da askıya alındığını bildirdi.

SINIRLAR KAPATILACAK

Salı günü 12.00'den itibaren Schengen bölgesinin ve Avrupa Birliği (AB) sınırlarının kapatılacağını da açıklayan Macron, AB üyesi olan ve olmayan ülkeler arasındaki seyahatlerin 30 gün boyunca askıya alındığını kaydetti.

ETKİLENEN ŞİRKETLERE KOLAYLIK SAĞLANACAK

Emmanuel Macron, koronavirüsten olumsuz etkilenen şirketlere birçok kolaylık sağlanacağını, mali yardımlarda bulunacağını ve bunun için 300 milyon euro kaynak ayrıldığını da söyledi.

Halkın paniğe kapılmaması gerektiğini vurgulayan Macron, şirketlerin elektrik, gaz ve kira ödemelerinin askıya alınacağını sözlerini ekledi.


Emmanuel Macron, Fransa, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:15 Kaynak: DHA
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