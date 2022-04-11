Fransa'da seçim sonuçları protesto edildi - Son Dakika
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Fransa'da seçim sonuçları protesto edildi

11.04.2022 21:44
Fransa'da seçim sonuçları protesto edildi

Fransa'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını protesto amacıyla Lyon ve Rennes kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Fransa'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçimi sonuçlarını protesto amacıyla Lyon ve Rennes kentlerinde gösteriler düzenlendi.

Fransa ulusal basınında yer alan haberlere göre, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun dün gerçekleştiği ülkede, seçimin sonuçlarını protesto etmek için dün akşam Rennes ve Lyon şehirlerinde yüzlerce sol eğilimli seçmen sokağa çıktı.

Fransa'nın Bretonya bölgesindeki Rennes kentinde, çoğunlukla gençlerden oluşan 500'e yakın eylemci anti-kapitalist ve anti-faşist sloganlar attı.

Eylemciler duvarlara faşizm ve Marine Le Pen karşıtı sloganlar yazdı.

Gösteride, barikatlar kuruldu, iş yerleri ve otobüs duraklarının vitrinleri kırıldı, bankaların ön cepheleri tahrip edildi ve kent merkezinde şantiye malzemeleriyle ateş yakıldı.

İtfaiye ve polis ekiplerinin intikal ettiği izinsiz gösteride, polis göstericileri dağıttı.

Rennes Belediye Başkanı Nathalie Appere, Twitter mesajında, kent merkezinde meydana gelen olayları kınayarak, şu sözleri "Demokrasi şiddet veya vandalizm değildir ve asla olmayacaktır." ifadesini kullandı.

Rennes savcılığı dün akşamki gösteride, kamu ve özel mülkiyete zarar verdiği gerekçesiyle baş suçlulara ilişkin soruşturma açtığını duyurdu.

Öte yandan ülkenin güneydoğusundaki Lyon kentinde de Emmanuel Macron ve Marine Le Pen karşıtı yüzlerce eylemci benzer nedenlerle dün akşam sokağa indi.

Eylemcilerden bazıları Lyon'da belediye bünyesinde oy sayımının yapıldığı odanın bitişiğindeki odaya daldı, ardından sandık görevlileri tarafından belediyeden çıkartıldı.

Eylemciler, belediyenin camı ve oy kabinini kırdı.

Lyon'daki gösteride, polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı, eylemcilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda en çok oyu alan ilk iki aday olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci turda yarışacak.

Marine Le Pen, babası eski siyasetçi Jean-Marie Le Pen'in izinden giderek ismi önce Ulusal Cephe (FN) olan ardından Ulusal Birlik (RN) olarak değiştirilen aşırı sağ partisinin başına 2011'de geçti.

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Kaynak: AA

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