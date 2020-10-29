- Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı - Son Dakika

- Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı

29.10.2020 22:44

- Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı Fransa'da Başbakanı Jean Castex ve bakanlar sokağa çıkma yasağının detaylarını açıkladı.

- Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı

PARİS - Fransa'da Başbakanı Jean Castex ve bakanlar sokağa çıkma yasağının detaylarını açıkladı. Yeni uygulamada eğitim ve ekonominin etkilenmemesi için kısıtlamalara istisnalar getirildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron dün yaptığı açıklamada, yarından itibaren ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve ülke sınırlarının Avrupa Birliği dışındaki ülkelere tekrar kapatıldığını duyurmuştu. Fransa Başbakanı Jean Castex yaptığı açıklamada, 1 Aralık'a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağının eğitim ve ekonomiyi engellemeyecek şekilde uygulanacağını ifade etti. Castex, 2 hafta sonra durumun tekrardan değerlendirileceğini ve salgındaki son duruma göre kısıtlamaların daha geniş çaplı uygulanacağını açıkladı.

"Hiçbir ülke ikinci dalgayı engelleyemedi" ifadelerini kullanan Başbakan Castex, ikinci dalgayı beklediklerini fakat bu kadar hızlı beklemediklerini dile getirdi. Fransa Başbakanı, sokağa çıkma yasağından okula öğrenci bırakanların ve alanların, işe gidenlerin, sağlık gerekçesi olanların, ailevi aciliyet durumlarının, idari işlem ve 1 saat ile kısıtlı olan yürüyüşe çıkanların muaf olduğunu açıkladı.

Sokağa çıkışların izin belgesi doldurularak gerçekleştirileceğini aktaran Castex, okul ve iş yerlerinin ise çalışanlarına ve öğrencilere devamlı geçerli olan ve üzerinde geçerlilik saatlerinin yazılı olduğu bir belge vereceğini ifade etti.

Ülkede bölgeler arası yolculuğun ve AB dışındaki ülkelere sınırların kapatıldığını belirten Castex, yasağa uymayanlara 135 Euro para cezası kesileceğini vurguladı. Başbakan Castex, düğünlerin 6 kişi ile gerçekleşeceğini, restoranların sadece eve sipariş hizmeti vereceğini ve imkanı olan tüm şirketlerin evden çalışmaya döneceğini aktardı. Castex, sınavlara ve atölye gibi yerlerde çalışanların işe gideceğini ifade etti.

Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquer ise yaptığı açıklamada, okulların sağlık protokolünün sıkılaştırıldığını ve 6 yaşından büyük tüm öğrencilerin maske takacağını aktardı. Sağlık problemleri olan eğitimcilerin ve öğrencilerin uzaktan eğitim alacağını açıklayan Blanquer, sınıflar arası görüşmeyi engellemek için öğrencilerin yemek ve teneffüs saatlerinin gruplara ayıracağını aktardı.

Çalışma Bakanı Elisabeth Borne, tüm çalışanların "Tous Anti Covid" uygulamasını indirip takip edileceğini ifade ederken, çalışanların evden çalışmasının kısmi de olsa mecburi olacağını dile getirdi.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise yaptığı açıklamada, Dayanışma Fonu'nun bütçesinin yükseltildiğini ifade ederek, iş kolları ile düzenli olarak görüşüleceğini ve mağdur olan tüm şirketlerin devlet yardımı alabilmesi için çalışılacağını açıkladı. Bir önceki sokağa çıkma yasağı süresince verilen 6 milyar Euroluk yardımın artık her ay şirketlere verileceğini belirten Le Maire, devlet destekli kredilerin çoğaltılacağını ve ödemelerinin tekrardan erteleneceğini açıkladı. Sokağa çıkma yasağı süresince şirketlerden kira alamayacak olan mülk sahiplerinin kira miktarının yüzde 30'unun vergilerinden düşülebileceğini ifade eden Le Maire, toplam süreç için devletin 15 milyar Euro bütçe ayıracağını dile getirdi.

Kültür Bakanı Roselyne Bachelot, kültür sektörünün büyük bir ekonomik alan oluşturduğunu ve süreçten en çok etkilenen sektör olduğunu dile getirdi. Seyircisiz şekilde denemelerin, çekimlerin, spor antrenmanlarının devam edeceğini belirten Bakan Bachelot, birçok gösterinin sanal olarak gösterime girmesi için çalışmaların yapıldığını aktardı.

Sağlık Bakanı Olivier Veran yaptığı açıklamada, yoğun bakım yatak sayısının 6 bin 400'e çıkarıldığını ve hasta yoğunluğunun az olduğu bölgelere diğer bölgelerden hasta transferi yapıldığını aktardı. Acil ve önemli olanlar dışındaki tedavilerin ertelendiğini açıklayan Veran, yatakların salgın hastalarına ayrıldığını aktardı. Yaz boyunca 7 bin sağlıkçıya yoğun bakın eğitimi verildiğini bildiren Bakan Veran, sağlık öğrencilerinin de bu süreçte hastanelerde görev aldığını belirtti.

- Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı
- Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı
- Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı
- Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı
- Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı
- Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı

Sokağa Çıkma Yasağı, Avrupa Birliği, Fransa, Jean, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika - Fransa'da sokağa çıkma yasağının detayları açıklandı - Son Dakika


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