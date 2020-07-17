Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü - Son Dakika

Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile gerçekleştirdiği görüşmede, Fransa'nın DEAŞ ile mücadele konusunda bölgeye verdiği desteğin sürdürüleceğini ifade etti.



Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian, dün geldiği Irak'ta temaslarını sürdürüyor. Bakan Drian, bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeni ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan IKBY Başkanı Barzani, terörle mücadele konusunda Fransa'nın Irak ile IKBY'ye verdiği destekten övgüyle söz etti. Fransa'nın terörle mücadele konusunda Irak'ı desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini vurgulayan Barzani, IKBY'nin 2017'de düzenlediği bağımsızlık referandumu ardından bozulan Bağdat- Erbil ilişkilerinin yeniden düzelmesinde Fransa'nın önemli bir rol oynadığını ifade etti.



Fransa'dan Halepçe'ye yardım



Dünyayı etkisi altına alana korona virüs salgınının ardından Orta Doğu bölgesine ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini ve göreve geldiğinden bu yana IKBY'yi 8. kez ziyaret ettiğini hatırlatan Fransa Dışişleri Bakanı Drian ise Irak ve IKBY'nin olağanüstü bir durumdan geçtiğini belirtti. Bakan Drian, durumu yakından incelemek amacıyla bölgeye ziyaret gerçekleştirdiğini dile getirdi. Covid-19 ile mücadele konusunda ülkesinin IKBY'ye tıbbi yardımda bulunacağını söyleyen Fransız Bakan Le Drian, terör örgütü DEAŞ ile mücadele konusunda da ülkesinin verdiği desteğin devam edeceğinin altını çizdi. Bakan Drian, "Topraklarınız için büyük fedakarlıklara katlandınız. Göçmenleri topraklarınızda kabul ettiğiniz için desteğe ihtiyacınız var. Önümüzdeki günlerde Halepçe kentinde yardım gönderilecek" dedi.



Dün sabah Irak'ın başkenti Bağdat'a ulaşan Bakan Le Drian, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Başbakan Mustafa el-Kazimi ve Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ile görüşmesinin ardından akşam saatlerinde IKBY'nin başkenti Erbil'e gelmişti. Fransa Dışişleri Bakanının önümüzdeki saatlerde IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile görüşmesi bekleniyor. - ERBİL