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Fransa düzensiz göçle ilgili toplantıya İngiltere'yi davetini iptal etti - Son Dakika

Fransa düzensiz göçle ilgili toplantıya İngiltere'yi davetini iptal etti

26.11.2021 15:06
Fransa düzensiz göçle ilgili toplantıya İngiltere'yi davetini iptal etti

Fransa, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın düzensiz göç krizine ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdiği mektubu sosyal medyada paylaşmasına tepki olarak 28 Kasım'da düzenleyeceği toplantıya İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'i davetini iptal etti.

Fransa, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın düzensiz göç krizine ilişkin Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a gönderdiği mektubu sosyal medyada paylaşmasına tepki olarak 28 Kasım'da düzenleyeceği toplantıya İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel'i davetini iptal etti.

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yaptığı açıklamada, Johnson'ın Macron'a gönderdiği mektubu sosyal medyada paylaşmasının kabul edilemez ve ikili ilişkilere aykırı bulduklarını belirtti.

Calais kentinde 28 Kasım'da Belçika, Hollanda, Almanya ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile toplantı düzenleneceğini aktaran Darmanin, bu toplantıya Patel'i de davet ettiklerini ancak bu daveti iptal ettiklerini kaydetti.

"Çifte söylemlerden bıktık"

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, Johnson'un söz konusu mektubu Twitter'da paylaşmasına tepki göstererek, İngiltere'nin Fransa'nın düzensiz göçle ilgili yaptığı çalışmalara saygı duymadığını söyledi.

"Çifte söylemlerden bıktık. Sorunların dışarıdan kaynaklandığı gibi gösterilmesinden bıktık. Sanki İngiltere AB'den ayrıldığı için üzüntü duyuyor. Bir sorun olduğu zaman bunun çözümünün Avrupa'da olduğunu söylüyor. Böyle olmaz." diyen Attal, Avrupa'nın İngilizlerden "birlikte çalışabileceği bir ortak" beklediğini aktardı.

Johnson, mektubu Twitter'dan paylaşmıştı

Macron'a 5 maddelik planın yer aldığı mektup gönderen Johnson, bu mektubunda, göçmenleri taşıyan bot ve teknelerin Fransa'dan ayrılmasını önlemek için ortak devriye ve iade anlaşmasını içeren planın geçişler üzerinde "anında önemli bir etkisi" olacağını savunmuştu.

İnsan kaçakçılığı yapan suç çetelerinin işlerine balta vuracağını öne sürdüğü planın Fransa'nın da çıkarına olacağını kaydeden Johnson, mektubu Twitter hesabından paylaşmıştı.

27 göçmen hayatını kaybetti

Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen hayatını kaybetmiş, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'ni (AB) "göç sorununa" ilişkin acil toplantıya çağırmıştı.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in imkanlarının derhal güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Macron, "Fransa, Manş Denizi'nin mezarlığa dönüşmesine izin vermeyecek." demişti.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fransa düzensiz göçle ilgili toplantıya İngiltere'yi davetini iptal etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fransa düzensiz göçle ilgili toplantıya İngiltere'yi davetini iptal etti - Son Dakika
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