Fransa ile Rusya Dışişleri ve Savunma bakanları Paris'te bir araya geldi - Son Dakika

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Paris'te uluslararası ve bölgesel krizleri görüştü.

Fransa Dışişleri ve Savunma bakanlıklarından yapılan ortak yazılı açıklamaya göre, Paris'te düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı öncesinde 4 bakan, Rusya-Fransa Güvenlik İşbirliği Konseyi Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Toplantıda, bölgesel ve uluslararası krizlerin siyasi ve askeri boyutu ele alındı. Fransız bakanlar, görüşmede Rus güvenlik şirketi Wagner'in paralı askerlerinin Sahel bölgesinde konuşlandırılmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Fransız bakanlar, Rus mevkidaşlarına, Ukrayna'daki güvenlik durumunun kötüleşmesi nedeniyle endişelerini iletti ve bu ülkenin olası toprak bütünlüğünün yeniden ihlal edilmesinin neden olacağı ciddi sonuçlar konusunda uyarıda bulundu.

Görüşmede, Rusya'ya, Normandiya formatındaki müzakerelere tekrar dönmesi ve bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in taahhüt ettiği gibi yeniden zirve düzenlenmesini kabul etmesi çağrısı yapıldı.

Fransız bakanlar, Belarus- Polonya sınırındaki göçmen krizine ilişkin, Belaruslu yetkililerin, birçok Avrupa Birliği (AB) ülkesini hedef alan göç akınını araç haline getirmesini "sorumsuz davranış" olarak nitelendirdi ve bunu kınadı. Bakanlar, Rusya'dan yakın ilişkilerini kullanarak Belarus'un buna son vermesini sağlamasını istedi.

Fransa ile Rusya'nın Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barışa ulaşmak için yaptığı ortak çabaları dile getiren Fransız bakanlar, Orta Doğu'nun güvenliğiyle ilgili görüşlerini paylaştı ve mevkidaşlarını mültecilerin Suriye'ye dönüşü ile siyasi şartlar üzerinde çalışmaya çağırdı.

Rusya'nın AB ve NATO ile iletişim kanallarını açık tutmasının önemli olduğu ifade eden Fransız bakanlar, Rusya'daki insan hakları durumuna ilişkin artan endişelerini dile getirdi.