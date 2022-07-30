Fransa'da çıkan yangınların kundaklayıcısı bulundu! 20 yıldır itfaiyecilik yapan kişinin görevine son verildi - Son Dakika
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Fransa'da çıkan yangınların kundaklayıcısı bulundu! 20 yıldır itfaiyecilik yapan kişinin görevine son verildi

30.07.2022 14:16

Fransa'nın Herault bölgesinde geçen hafta peş peşe çıkan yangınların kundaklayıcısının 20 yıldır gönüllü itfaiyecilik yapan bir kişi olduğu ortaya çıktı. İtfaiyecinin görevine son verilirken hakkında 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Herault bölgesindeki yangının kundaklayıcısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ülkenin güneyindeki Saint-Jean-de-Blaquiere kasabasında 20 yıldır gönüllü itfaiyecilik yapan 37 yaşındaki şüpheli yangını çıkardığını itiraf etti. Şahsın suçunu itiraf etmesinin ardından görevinin askıya alındığı ve tutuklandığı aktarıldı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Aynı zamanda kasabanın belediye başkanı yardımcılığı görevi de bulunan şüpheli, yakın zamanda bölgede 5 kadar yangını kundakladığını, bunu adrenalin ve tanınmak için yaptığını ifade etti. Söz konusu kişi hakkında 15 yıl hapis ve 150 bin avro para cezası talep ediliyor.

BÖLGEDE ÇIKAN BİRÇOK YANGININ SORUMLUSU

Fransız basınına konuşan şüphelinin arkadaşları ve kasabalılar, failin işini iyi yapan biri olduğunu, olayı öğrendiklerinde şok olduklarını aktardı. Montpellier Savcısı Fabrice Belargent ise Midi Libre gazetesine yaptığı açıklamada, şahsın bölgede son 3 yıldır çıkan birçok yangının sorumlusu olduğunu ifade etti.

"ADRENALİN İÇİNDE DOĞAMIZI KORUYORUZ"

Savcı Belargent, gönüllü itfaiyecinin "baskıcı" bir ailede yetiştiğini belirtti. Öte yandan yaklaşık bir sene önce yerel bir gazeteye röportaj veren şahsın itfaiyecilik mesleği için, "Bu bir tutku mesleğidir. Ateşi söndürmeye gittiğimizde adrenalin içinde doğamızı koruyoruz. Bazen deli olduğumuzu söyleyenler bile var." ifadelerini kullandığı kaydedildi.

21 BİN HEKTARLIK ALAN KÜLE DÖNMÜŞTÜ

Fransa'da Gironde'da yaklaşık 21 bin hektarlık alanı kül eden yangınlar söndürülmemişken, Ardeche ile Herault bölgelerinde çıkan yangınlarda yüzlerce hektarlık yeşil alan zarar görmüş, yetkililer yangınlarda kundaklanma şüphesi olduğunu açıklanmıştı. Yangınlar nedeniyle çok sayıda kişi bölgeden tahliye edilmişti.

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Kaynak: AA

Fransa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fransa'da çıkan yangınların kundaklayıcısı bulundu! 20 yıldır itfaiyecilik yapan kişinin görevine son verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fransa'da çıkan yangınların kundaklayıcısı bulundu! 20 yıldır itfaiyecilik yapan kişinin görevine son verildi - Son Dakika
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