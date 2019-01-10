Son Dakika Haberleri: Fransa Suriye'den Siyasi Çözüm Bulununca Çekilecek"

Fransa Suriye'den Siyasi Çözüm Bulununca Çekilecek"

1 saat önce

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin askeri olarak Irak ve Suriye'de bulunduğunu ve Suriye'den siyasi çözüm bulununca çekileceğini açıkladı.

Fransa Suriye'den Siyasi Çözüm Bulununca Çekilecek
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, ülkesinin askeri olarak Irak ve Suriye'de bulunduğunu ve Suriye'den siyasi çözüm bulununca çekileceğini açıkladı.

Le Drian, CNEWS televizyonunda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin bir bölümünde ve Irak'ta hala varlığını devam ettirdiğini belirten Le Drian, DEAŞ'a karşı mücadelenin bitmediğini ifade etti.

Le Drian, Fransa'nın temel hedefinin DEAŞ ile mücadele olduğunu vurguladı.

Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/ PKK'ya değinen Le Drian, "Suriye'de SDG bizim en büyük müttefikimiz. Onlar sahada DEAŞ'a karşı mücadele ediyor. ABD'nin Suriye'den çekilme kararı ciddi bir karar çünkü SDG'yi çok zor duruma düşürüyor. Dolayısıyla uluslararası seviyede müttefiklerimizle onların güvenliğini sağlamamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Le Drian, gelecek günlerde Irak'ta temaslarda bulunacağını dile getirdi.

Rusya'nın Beşşar Esed rejimini desteklediği için siyasi sorumluluğu olduğunu belirten Le Drian, Suriye'de barışın tesis edilebilmesi için askeri değil siyasi çözüm bulunması gerektiğine dikkati çekti.

Le Drian, "Irak'ta varız, Amerikalıları desteklemek için Suriye'de de mütevazı şekilde varız. Siyasi bir çözüm bulununca elbette (Suriye'den) çekiliriz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:29 Kaynak: AA

Jean Yves Le Drian, Irak, Fransa, Suriye, Dünya
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