Fransız 3 genç yürüyerek Mekke, Kudüs ve İstanbul'a gidiyor - Son Dakika

Fransa'dan Mekke, Kudüs ve İstanbul'a gitmek için yürüyerek yola çıkan 3 genç, Tekirdağ'a ulaştı.

Fransa vatandaşları Müslüman Samuel Courkin (24) Kabe'ye, Yahudi Tanguy de La Fahte (20) Kudüs'e ve Hristiyan Gaetan Robert de (26) İstanbul'a gitmek üzere yaklaşık 5 ay önce ülkelerinden yola çıktı.

Tekirdağ'a ulaşan gençleri Yeniçiftlik Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Alp evinde misafir etti.

Samuel Courkin, gazetecilere yaptığı açıklamada, temmuzda Mekke'ye ulaşmayı hedeflediğini söyledi.

Yola çıktıktan sonra İsviçre, Slovenya, Hırvatistan, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'ı geçip Türkiye'ye ulaştıklarını anlatan Courkin, "Allah'ın evine doğru atılan her adım sevaptır. Allah yolunda, onun dinine doğru atılan bir adımın sevabı çok önemli. Yol boyunca yaşamımız ve maneviyatımız üzerine düşündük. Gittiğimiz yerlerde yaşayan insanları ve ülkeleri tanıma fırsatı buluyoruz." diye konuştu.

Hüseyin Alp ise yolda tanıştığı gençleri bir süre sohbet ettikten sonra evinde ağırladığını belirterek, "Birisi Mekke'ye, birisi Kudüs'e, diğeri de Ayasofya'ya gidiyor. Burada hangi kapıyı çalsalar onlara açılır. Çünkü bizim gönül kapımız geniş." ifadelerini kullandı.