Fransız askerlerinden Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimi

Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki alanlarda ABD himayesinde varlığını sürdüren Fransız askerleri, terör örgütüne topçu atışı eğitimi verdi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren Fransız askerleri, örgüte eğitim desteğini sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor ilindeki "Ömer" petrol sahasında konuşlu Fransız topçu birlikleri, dün gece YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimi verdi.

Yaklaşık 5 saat süren topçu atışlarının yol açtığı patlama sesleri, bölge halkında korkuya neden oldu.

Fransız askerlerinin Suriye'deki varlığı

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Fransızlar halihazırda Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askeri noktada yaklaşık 200 askerle varlık gösteriyor.

Konuşlandıkları askeri noktaların tümünü ABD askerleriyle ortak kullanan Fransızlar, hareket kabiliyetlerini ABD ordusuyla YPG/PKK korumasında sağlayabiliyor.

Suriye'deki Fransız askerleri, "özel kuvvetler" ile "koalisyon güçleri içinde görev alan askerler" olarak iki birlikten oluşuyor.