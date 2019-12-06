Son Dakika Haberleri: Fransız askerlerinden Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimi
Son Dakika Güncel Fransız askerlerinden Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimi - Son Dakika

Fransız askerlerinden Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimi

6 saat önce

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki alanlarda ABD himayesinde varlığını sürdüren Fransız askerleri, terör örgütüne topçu atışı eğitimi verdi.

Fransız askerlerinden Suriye'de YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimi, System.String[]

Suriye'de terör örgütü YPG/ PKK işgalindeki alanlarda ABD himayesinde varlığını sürdüren Fransız askerleri, terör örgütüne topçu atışı eğitimi verdi.

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde varlık gösteren Fransız askerleri, örgüte eğitim desteğini sürdürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Deyrizor ilindeki "Ömer" petrol sahasında konuşlu Fransız topçu birlikleri, dün gece YPG/PKK'lı teröristlere topçu atışı eğitimi verdi.

Yaklaşık 5 saat süren topçu atışlarının yol açtığı patlama sesleri, bölge halkında korkuya neden oldu.

Fransız askerlerinin Suriye'deki varlığı

AA'nın yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, Fransızlar halihazırda Deyrizor, Haseke ve Rakka illerinde 4 askeri noktada yaklaşık 200 askerle varlık gösteriyor.

Konuşlandıkları askeri noktaların tümünü ABD askerleriyle ortak kullanan Fransızlar, hareket kabiliyetlerini ABD ordusuyla YPG/PKK korumasında sağlayabiliyor.

Suriye'deki Fransız askerleri, "özel kuvvetler" ile "koalisyon güçleri içinde görev alan askerler" olarak iki birlikten oluşuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:32 Kaynak: AA
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