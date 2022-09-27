FRANSIZ KADIN HAYALİNE, DOÇ. DR. HÜSEYİN BALIKCI'YLA KAVUŞTU

Fransa'dan Antalya'ya küçüklüğünden beri hayal ettiği burun yapısı için gelen Morgane de Zotti (30), ülkesindeki başarısız ameliyatın ardından soluğu Türkiye'de aldı. Burnuyla ilgili hem fonksiyonel hem biçimsel anlamda sıkıntılar yaşayan Morgane de Zotti, şifayı Türk hekim Doç. Dr. Hüseyin Balıkcı'nın elinden bularak ülkesine döndü.

Küçük yaşlarından beri burnuyla ilgili hem solunum hem de şekilsel rahatsızlıklar yaşadığını bu nedenle de ameliyat olma gereksinimi duyduğunu söyleyen Morgane de Zotti, 'İlk ameliyatımı ülkemde olmak istedim. Ancak sonuç ne yazık ki tatmin edici olmadı. Benim için problemler devam etti. Ameliyatımın üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen aynı durumla karşı karşıyaydım. Bu nedenle revizyon ameliyatı olmam gerekti. Yaptığım detaylı aramalar sonucunda, sosyal medya üzerinden Doç. Dr. Hüseyin Balıkcı'yı buldum" dedi.

'İÇİMDEKİ 'BU BENİM DOKTORUM' SESİNE KULAK VERDİM"

Yaptığı araştırma ve karşılaştırmalarla Doç. Dr. Balıkcı'ya ameliyat olma kararı veren Fransız hasta, 'Hüseyin Hoca'yla ilgili araştırma yaparken içimden geçen 'Bu benim doktorum' sesine kulak verdim. Yüz yüze de karşılaşınca ne kadar doğru karar verdiğimi anladım. Çok korkuyordum. Doktorum, ameliyat öncesi bana çok güç verdi ve ekibiyle de çok rahatladım. Sabah-akşam mesajlaştık. Doktorumun çok iyi bir hekim olduğuna inanıyorum. Ameliyat esnasında her şeyi kendisine bıraktığım ve onun yönlendirmelerine göre burnum yapıldığı için çok memnunum" dedi.

'İYİLEŞME SÜRECİ 2 YILDA TAMAMLANMAKTA"

Hasta daha önce ameliyat olduysa ve sonuç başarısız olmuşsa; tekrar yapılan ameliyatlara revizyon ameliyatı adı verildiğini söyleyen Kulak, Burun ve Boğaz Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Hüseyin Balıkcı, 'Revizyon ameliyatları 2, 3, 4, hatta 5'inci kez yapılabilmektedir. Hastanın daha önceden geçirdiği operasyonların sonucunun başarısız olması birçok sebebe bağlı olabilir. Cerrahi hatalar da bunlardan biridir. Konulan kıkırdaklar, enfeksiyona maruz kalıp zamanla eriyebilir. Zaman içerisinde hasta travmaya maruz kalabilir. İyileşme süreci 2 yılda tamamlanmaktadır" diye konuştu.

KADAVRADAN KIKIRDAK ALINARAK YENİ BİR İSKELET OLUŞTURULUYOR

Revizyon ameliyatlarında burun içerisindeki semptum kıkırdağının yeterli olmadığı durumlarda hastanın kulak ya da kaburgasından kıkırdak alındığını ifade eden Doç. Dr. Hüseyin Balıkcı, alınan bu kıkırdakla yeni bir iskelet oluşturduklarını söyledi. Doç. Dr. Balıkcı, 'Hasta eğer vücudundan kıkırdak alınmasını istemiyorsa, o zaman kadavralardan elde edilmiş kıkırdakları kullanmaktayız. Revizyon ameliyatlarında haklı olarak hastaların beklentileri yükselmektedir. Fakat gerçek şu ki revizyon ameliyatı primer ameliyata göre çok daha zor ve başarı oranı düşüktür" dedi.

RİSKLİ OLDUĞU KADAR DİKKAT GEREKTİREN AMELİYATLAR

Yapılan revizyon ameliyatlarında hekimlerin karşılaştığı nekroz komplikasyonu hakkında da konuşan Doç. Dr. Balıkcı, '3, 4, hatta 5'inci kez ameliyat olan hastalarda hekimler, nekroz komplikasyonuyla karşı karşıya kalabilmektedir. Bu yüzden revizyon ameliyatlarında cerrahın çok deneyimli ve titiz davranması gerekir. Nekroz, cildin ölmesi ve sonucun tamamen felakete dönüşmesidir. Bu yüzden revizyon ameliyatları riskli olduğu kadar dikkat gerektiren ameliyatlardır. Hastanın beklentileri gerçekçi olduğu sürece her burunda bir miktar iyi yönde iyileşme sağlanabilir" ifadelerini kullandı.

'SORUNU VAR GİBİ GÖRÜNEN BİR BURUN, 1. YILIN SONUNDA KUSURSUZ OLABİLİR"

Revizyon ameliyatlarına karar vermek için ilk ameliyattan sonra 1 yıllık sürecin geçmesinin ideal olduğunun altını çizen Doç. Dr. Balıkcı, şöyle devam etti:

'1 yılda, burnun iyileşme süreci devam edecektir. Herhangi bir sorunu var gibi görünen bir burun, 1'inci yılın sonunda tamamen kusursuz bir buruna dönüşebilir. Revizyon ameliyatı için hekim ve hasta ortaklaşa karar vermelidir. Burun içerisine konulan kıkırdaklar eriyebilir ve bundan ötürü revizyon ameliyatı gerekebilir. Enfeksiyon ve travma da buna sebebiyet verebilir. Revizyon ameliyatları hem zordur hem de deneyim gerektirir. Başarı oranları ise primer ameliyata göre çok daha düşüktür."