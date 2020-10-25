Fransız liman kenti La Havre'de çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Fransız liman kenti La Havre'de çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor

25.10.2020 12:28
Fransız liman kenti La Havre'de çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Fransız liman kenti La Havre'de bulunan boş bir binada dün gece büyük bir yangın meydana geldi.

Fransız liman kenti La Havre'de bulunan boş bir binada dün gece büyük bir yangın meydana geldi. Yetkililer, boş bir depoda meydana gelen yangının söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Fransa'nın kuzeyindeki liman kenti Le Havre'de bulunan terk edilmiş bir depoda büyük bir yangın çıktı. Sabah saatlerine kadar devam eden yangında, can kaybı ya da maddi hasar konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.  Yangının başladığı depo ve çevredeki binalar zarar gördü.

Yangın, Liman, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fransız liman kenti La Havre'de çıkan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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