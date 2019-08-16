Fransız tırmanıcı barış için gökdelene tırmandı
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Alain Robert isimli Fransız tırmanıcı, Hong Kong'da yaşanan olayların yarattığı huzursuzluğa karşı dikkat çekmek için 68 katlı Cheung Kong gökdelenine tırmanarak barış pankartı açtı.
Alain Robert Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 10:01 Kaynak: DHA
isimli Fransız tırmanıcı, Hong Kong
'da yaşanan olayların yarattığı huzursuzluğa karşı dikkat çekmek için 68 katlı Cheung Kong gökdelenine tırmanarak barış pankartı açtı.
57 yaşındaki tırmanıcın açtığı pankartta, Çin ve Hong Kong bayraklarının yanı sıra barışı temsil eden el sıkışması bulunduğu görüldü. Tırmanışından önce yerel medyaya konuşan Robert, "Amacım Hong Kong halkı ve hükümeti arasında barış ve istişareye acil bir çağrı yapmak. Belki de bu tırmanış sıcaklığı düşürebilir ve gülümsemeyi arttırabilir. Bu konuda umutluyum" sözlerini kullandı.
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