Fraport TAV Antalyaspor: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

35'inci dakikada Podolski'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Amilton'un şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve konuk ekip farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

15'inci dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Amilton'un şutu Ersin'den döndü. Dönen topa hareketlenen Amilton'un sağ kanattan yaptığı ortada altıpas önünde Sinan Gümüş, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

4'üncü dakikada Rıdvan'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı ortada arka direkte topla buluşan Boateng'in vuruşunda top yandan auta gitti.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz olarak oynana maçta evinde Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu.

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