Freddie Mercury\'nin, yakın bir arkadaşının eşiyle yaşadığı kaçamak sonucu baba olduğu ortaya çıktı

Queen grubunun efsane ismi Freddie Mercury'nin, ölümüne kadar kimseye açıklamadığı bir kızı olduğu iddia edildi. İddia, İngiliz yazar Lesley-Ann Jones'un yazdığı Love, Freddie adlı yeni biyografi kitabında yer alıyor. Kitaba göre Mercury, 1976 yılında yakın bir arkadaşının eşiyle kısa bir ilişki yaşadı. The Guardian'da yer alan habere göre, bu ilişkiden bir kız çocuğu dünyaya geldi. Bugün 48 yaşında olan bu kadın, Avrupa'da sağlık alanında çalışıyor ve kitapta sadece "B" harfiyle anılıyor. B, doğumundan itibaren Mercury ile güçlü ve sevgi dolu bir ilişkileri olduğunu söylüyor. Anlatımına göre, Mercury onu gizlice ziyaret etti ve ona 17 ciltlik kişisel günlüğünü bıraktı. Bu günlüklerde hayatıyla ilgili özel anılar ve düşünceler yer alıyor.

"Freddie Mercury benim babamdı. Beni çok severdi, doğduğum andan itibaren bana hep sahip çıktı. Beni bir hazine gibi korudu," diyor B.

GÜNLÜKLER, 1976'DA BAŞLADI

Freddie Mercury, hamileliği öğrendiği 20 Haziran 1976 tarihinde günlük yazmaya başladı. Aynı hafta Queen'in ünlü " You're My Best Friend" şarkısı yayımlanmıştı. Günlüklerde Mercury, Zanzibar'da geçen çocukluğunu, Hindistan'daki yatılı okul yıllarını ve ailesinin İngiltere'ye taşınma sürecini anlatıyor. Son notunu, sağlığının bozulduğu 31 Temmuz 1991'de yazdı. Mercury, o yıl AIDS'e bağlı zatürreden hayatını kaybetti.

"ARTIK GERÇEKLER ORTAYA ÇIKMALI"

B, yıllar sonra bu sırrı açıklama kararını şöyle anlatıyor, "Otuz yıldır süren söylentiler ve yalanlardan sonra artık Freddie'nin kendi sözleriyle konuşma zamanı geldi. O defterleri bana, yani tek çocuğuna bıraktı." Kitabın yazarı Lesley-Ann Jones, "Başta şüphe duydum ama bu kişinin gerçek olduğuna artık tamamen inanıyorum. Üç buçuk yıl boyunca hiçbir şey talep etmeden birlikte çalıştı," dedi.

Mercury'nin bu kızının varlığı, bugüne dek sadece en yakın dost çevresi tarafından biliniyordu.