Son Dakika Haberleri: Fren Yerine Gaz Basınca Motosiklete Çarptı

Fren Yerine Gaz Basınca Motosiklete Çarptı

23 dakika önce

HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir sürücü, fren yerine gaza basınca park halindeki motosiklete çarptı.

Fren Yerine Gaz Basınca Motosiklete Çarptı, System.String[]
HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir sürücü, fren yerine gaza basınca park halindeki motosiklete çarptı. Kaza olay yeri yakınındaki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, ilçe merkezindeki PAC Meydanı'nda dün akşam meydana geldi. Adı açıklanmayan kadın sürücü,  31 UE 945 plakalı otomobilini park etme istedi. Ancak fren yerine gaz pedalına bastı. Kaldırıma çıkan otomobil, park halindeki motosiklete çarptı. Bu sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi, olası bir can kaybı ile yaralanmayı önledi.  Kazada otomobil ve motosiklette maddi zarar meydana geldi. - İskenderunhatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:27 Kaynak: DHA

İskenderun, Güncel
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