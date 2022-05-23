Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı

23.05.2022 23:55
Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde freni boşalan halat yüklü kamyon, yol kenarında bulunan kameriyeye çarptı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde freni boşalan halat yüklü kamyon, yol kenarında bulunan kameriyeye çarptı. Kazada kamyon sürücüsü ile kameriyede oturan baba ve 2 kızı yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Serdar Bestel yönetimindeki 35 AVA 260 plakalı halat yüklü kamyon, freni boşalması nedeniyle yokuş aşağı hızlanmaya başladı. Kamyon daha sonra yol kenarındaki bakkalın önünde bulunan kameriyeye çarptı. Kaza nedeniyle kamyon sürücüsü Serdar Bestel ve kameriyede oturan bakkal Halis Tarhan, kızları Ayşegül Tarhan ile Reyhan Tarhan yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kameriye altında sıkışan baba ve iki kızını çıkardı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar çevrede bulunan hastanelere götürüldü. Kamyon sürücüsü Serdar Bestel ile Ayşegül Tarhan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından polis ekipleri, cadde üzerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı
Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı
Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı
Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı
Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı
Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı
Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı
Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı
Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı
Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı
Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı
Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı
Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı
Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı
YORUMLAR
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Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve iki kızı ölümden döndü Freni boşalan kamyon kamelyaya daldı: Baba ve iki kızı ölümden döndü Küçük kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı Küçük kız sahile gitmek isterken tramvayın altında kaldı
Kaynak: DHA

Gebze, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Freni boşalan kamyon kameriyeye çarptı: 4 yaralı - Son Dakika
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