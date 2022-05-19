Freni boşalan tır duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Freni boşalan tır duvara çarptı: 1 yaralı

19.05.2022 11:51
Freni boşalan tır duvara çarptı: 1 yaralı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde freni boşalan tır, duvara çarptı.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde freni boşalan tır, duvara çarptı. Facia ucuz atlatılırken, araç sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Kilimli ilçesi üç yol ağzı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre freni boşalan tır, duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü yaralanırken, facia ucuz atlatıldı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

YORUMLAR
500
Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor Kayseri'de polis ekipleri suça ve suçluya geçit vermiyor Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı Kayseri'de oto hırsızlık polisleri denetim yaptı
Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Freni boşalan tır duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Zelenski'nin sağ kolu Podolyak'tan "ateşkes" sözleri: Rus birlikleri tamamen geri çekilmeden ateşkes imkansız
11:36 Gökkuşağı renkli formayı giymeyen PSG'li Müslüman futbolcu Gana Gueye, Süper Lig ekibinin radarına girdi
11:34 Aday belirsizliği sorusuna Kılıçdaroğlu'ndan çok net cevap: Erdoğan ne zaman açıklarsa, seçim kararını ne zaman alırsa biz de o zaman adayı açıklarız
11:31 Protokolün sokak köpekleriyle imtihanı! Ne yaptılarsa uzaklaştıramadılar
11:20 Gülşen'den MHP'li Ahmet Çakar'a gönderme! Melis Sezen'e verdiği hediyede dikkat çeken "Göğsünü gere gere giymen dileğiyle" notu...
11:17 SADAT, 19 Mayıs mesajında Atatürk'ün adı geçirmedi! Tepkiler sonrası paylaşımı silip yenisini yayınladılar
11:16 UEFA Avrupa Ligi finalinde yüreklerin ağza geldi! Eintracht Frankfurt'un yıldız ismi kanlar içinde yere yığıldı
10:59 Bodrum'da denize girecekler dikkat! Denize giren öğretmenin ayağına trakonya balığının zehirli dikeni battı
10:52 Eskişehir'in Seyitgazi İlçe Kaymakamlığı'ndan 19 Mayıs'ta skandal hata! "Atatürk" isimini 2 kere yanlış yazdılar
10:29 Giresun'da uygunsuz şekilde yakalanan gençlerin videosu sosyal medyada paylaşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2022 12:22:52. #1.12#
SON DAKİKA: Freni boşalan tır duvara çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement