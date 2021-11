Freni patlayan halk otobüsü şoförü konuştu: "O an 15 kişinin canını düşündüm" - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde halk otobüsünün freni patlaması nedeniyle meydana gelen kazada 6 araç zincirleme kaza yaptı. Halk otobüsü şoförü Mustafa Fuat Gündeş, yolcuların can güvenliğini korumak için elinden geleni yaptığını söyledi.

Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Sunay Atilla Üst Geçitten inerken freni patlaması nedeniyle kırmızı ışıkta duran araçlara çarparak durabilen 33 C 5063 plakalı Halk Otobüsü sürücüsü Mustafa Fuat Gündeş, aracın takla atmaması ve devrilmemesi için elinden geleni yaptığını belirtti.

22 yıllık sürücü olan Gündeş, "Seyir halindeyken, üst geçidinden aşağıya rampa inerken, fren boşa çıktı, patladı. Aracı durdurmak istedim. El frenini çektim durmadı. Yolculara 'Arkadaşlar fren patladı' diye bütün yolcularımıza haber verdim. Aracı sola vurmamak için, takla atmaması için arabayı mecburen o şekilde durdurmak zorunda kaldım. Bütün yolcularımızı korumak için elimden gelen her şeyi yaptım, bu şekilde durdurabildim. Ben istemezdim böyle bir şey olmasını. Kurban olduğum Allah bizi bu şekilde korudu. Can kaybı olmadı. Kurban olduğum Allah herkese şifa versin. Kimseye kasıtlı bir şeyimiz yok. Bütün yolcular benim ailemdir. Böyle olmasını istemezdim. Çok şükür bundan beteri de olabilirdi. Allah'ım bizi korudu. 'Arkadaşlar fren patladı' diye bağırdım. 15 kişinin canını düşündüm. Bu şekilde durdurmak zorunda kaldım. O an aklıma insanlarını canını düşünmekten başka bir şey geçmedi" dedi. - MERSİN