Frigya'daki Emre Gölü 'Kapadokya' olma yolunda - Son Dakika

Frigya'daki Emre Gölü 'Kapadokya' olma yolunda

12.12.2020 13:23

Frigya'daki Emre Gölü 'Kapadokya' olma yolunda Emre Gölü'nün Türkiye'nin ikinci Kapadokya olması için girişimler başlandı 3 bin yıllık Frigya'daki Emre Gölü hayata geçirilen proje ile sıcak hava balonları ile gezilecek Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar sınırların içeresinde kalan kısmında yer...

Frigya'daki Emre Gölü 'Kapadokya' olma yolunda

Emre Gölü'nün Türkiye'nin ikinci Kapadokya olması için girişimler başlandı

3 bin yıllık Frigya'daki Emre Gölü hayata geçirilen proje ile sıcak hava balonları ile gezilecek

AFYONKARAHİSAR - Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar sınırların içeresinde kalan kısmında yer alan Emre Gölü'nün gün batımındaki eşsiz manzarası havadan drone ile görüntülendi. Afyonkarahisar Valiliği'nin hayata geçirdiği projeyle göl şimdilerde ise önümüzdeki aylarda yapılacak olan sıcak hava balonları uçuşuna hazırlanıyor.

Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya kentleri sınırları içerisinde bulunan ve tarihi M.Ö. 750 yılına dayanan Frig Vadisi için Afyonkarahisar Valiliği tarafından geçtiğimiz aylarda hayata geçirilen "Emre Gölü Çevre ve Frig Medeniyet Bahçesi" tüm hızıyla devam ediyor. Vadinin İhsaniye ilçesine bağlı Döğer beldesi içerisinde bulunan ve çevresinde çok sayıda ve Frigyalıların ünlü tarihi mağaralarının bulunduğu emre Gölü ise eşsiz güzelliği ile görenleri adeta mest etmeye devam ediyor. Emre Göleti'nin yüz ölçümü yaklaşık 5 kilometrekare olurken, derinliği ise bazı bölgelerde 3 metrenin üzerine kadar çıkmakta. Göleti ziyaret aynı zamanda Frig Vadisi'ndeki bir çok tarihi eserinde görülmesine vesile olmakta. Kano ve kayıklar ile gezilebilen göl ise şimdilerde sıcak hava balonları ile yapılacak gezintiye hazırlanıyor.

"Balon uçuşlarını da başlatıp tam olarak bu bölgeyi turizme kazandırmak istedik"

Emre Gölü için geliştirilen turizm destinasyonu projesi hakkında İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Vali Gökmen Çiçek, Emre Gölü'nün Frig Vadisi içerisinde tam bir tarihi atmosferin olduğu bir bölge olduğunu ifade etti. Vali Çiçek, bölgeyi tam anlamıyla turizm destinasyonu ile yurtiçi ve yurtdışı turizmine açmak ve kazandırmak istediklerini kaydederek, "Mağaraların içerisinde 3 bin yıllık tarihin içerisindeki bir göl. Hayalimiz, Kapadokya Türkiye'nin bir gururu. Bizimde Kapadokya olabilecek çok fazla ürünümüz var. Mağaralarımız, 3 bin yıllık bir tarihimiz var. Bunun yanında bir de gölümüz var. Gölümüz nostaljik bir görüntü üzerinde, panoramik bir görüntü alınabilecek bir alanda balon uçuşlarını da başlatıp tam olarak bu bölgeyi turizme kazandırmak istedik. Bununla ilgili 'eski orman bakanımızla, milletvekillerimizle ne yapabiliriz ?'diye değerlendirme yapıp bu konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ödenek alma imkanımız oldu ve projeye başladık" diye konuştu.

"Bölge inanılmaz bir cazibe merkezi haline gelecek"

Emre Gölü çevresinde muazzam bir projeyi hayata geçirdiklerini ve proje kapsamında yer alan inşaat çalışmasının da tüm hızıyla devam ettiğini ifade eden Vali Çiçek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu alanla ilgili ihalemizi yaptık. 57 bin metrekare alan içerisinde seyir terasları, restoranlar, kafeteryaların olduğu ayrıca insanların yürüyüş alanlarının olduğu muazzam bir alanın inşaatına başladık. İnşaat belli bir aşamaya geldi, hızla ilerliyor. Mayıs ayında, nisan ayında inanılmaz bir cazibe merkezini ziyaretçilerin gelmesine hazır hale getireceğiz inşallah. Çok yakın zamanda gökyüzünde balonların uçtuğu, çocukların koştuğu, yerli ve yabancı turistlerin çok fazla ziyaret ettiği bir alan haline geldiğini göreceğiz."

Öte yandan, gölün İHA kameramanları tarafından havadan çekilen görüntülerde gün batımında ortaya çıkan eşsiz manzarası ise görenleri adeta mest etti.

Frigya'daki Emre Gölü 'Kapadokya' olma yolunda
Frigya'daki Emre Gölü 'Kapadokya' olma yolunda
Frigya'daki Emre Gölü 'Kapadokya' olma yolunda
Frigya'daki Emre Gölü 'Kapadokya' olma yolunda

Balon kazası, Kapadokya, Türkiye, Afyon, Kültür Sanat, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Frigya'daki Emre Gölü 'Kapadokya' olma yolunda - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hasdal'da askerlik yaparken kaybolan gençle ilgili 19 yıl sonra gelen cinayet itirafı Libya'daki Türk askerinin görev süresinin uzatılmasına ilişkin tezkere TBMM'de Cenaze evinde feci olay! Ağabey ile kardeş ölü bulundu Sokak köpeği, kavga eden kadının taytını aşağı indirdi! O anlar anbean kameraya yansıdı CHP'li vekilden Meclis'te rulolu eylem: CHP'nin yaptıkları 15 metre, AKP'nin sattıkları 13 metre Köksal Baba lakaplı fenomen yıllardır hayalini kurduğu kırmızı kamyonetine kavuştu Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı
Heracles'i 2-1 yenen Fortuna Sittard ilk deplasman galibiyetini aldı Heracles'i 2-1 yenen Fortuna Sittard ilk deplasman galibiyetini aldı         
13:27
Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin Trabzon Emniyet Müdürü'nün FETÖ tepkisi gündem oldu: Allah belalarını versin         
12:51
İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor İşe dönüş seferberliğinde geri sayım! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor         
12:38
Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki Son Dakika! İran'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik küstah tehdidine AK Parti'den sert tepki         
11:54
Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş Markette engelli kızı istismar eden sapık, emniyette başkasıyla olan yazışmalarını göstermiş         
11:43
Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor Adres bulamama sorunu tarih oluyor! Açık adres yerine kodlu sistem geliyor         
11:06
AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı         
10:35
Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon Acımasızca işkence yapmışlar! Esnafın kabusu olan haraç çetesine nefes kesen operasyon         
10:24
Kısıtlama için alışverişe çıkan vatandaş, kalp krizi geçirerek sokak ortasında can verdi Kısıtlama için alışverişe çıkan vatandaş, kalp krizi geçirerek sokak ortasında can verdi         
10:01
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor         
09:35
Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı         
09:07
İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı         
22:23
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu Buz tutan yolda defalarca yere düşüp kalktı! Görüntüler sosyal medyada viral oldu         
12:27
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti Çin aşısını yaptıran doktorun antikor sonucu umut verdi! Yüksek düzeyde bağışıklık gelişti         
09:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 13:51:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Frigya'daki Emre Gölü 'Kapadokya' olma yolunda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei