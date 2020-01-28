FSM Köprüsü'nde alev alan otomobilden son anda indiler - Son Dakika

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FSM Köprüsü'nde alev alan otomobilden son anda indiler
1 saat önce
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 01:28 Kaynak: DHA
FATİH Sultan Mehmet Köprüsü'nde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi son anda inerken otomobil kullanılamaz hale geldi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE İZLEDİLER Fatih Sultan Mehmet
Köprüsü, Anadolu Yakası
istikametine doğru giden Hasan Kurt
'un kullandığı 34 COM 544 plakalı otomobil, köprü üzerine geldiği anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi otomobilden son anda indi. Hasan Kurt ve eşi otomobillerinin yanışını gözyaşları içinde izledi.
İTFAİYE EKİPLERİ KISA SÜREDE SÖNDÜRDÜ
İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Otomobilden geriye ise hurdası kaldı. Otomobilde bulunan çocuklar olay yerine gelen ambulansa bindirildi. Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.
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