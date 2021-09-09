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Fuarı 'Anadolu Ateşi' sardı - Son Dakika

Fuarı 'Anadolu Ateşi' sardı

09.09.2021 14:28
Fuarı 'Anadolu Ateşi' sardı, System.String[]

Eylül ayı coşkusu, İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yaşanıyor.

Geleneği gelecekle buluşturup gücüne güç katan fuar, her gün on binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

9 Eylül arifesinde cumhuriyetin bahçesinde buluşan İzmirliler, kurtuluşun coşkusunu fuarda yaşamaya başladı. Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Anadolu Ateşi, İzmirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

90. İzmir Enternasyonal Fuarı kapsamında Atatürk Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne alan Anadolu Ateşi dans grubu ile belgesel yönetmeni, gazeteci Nebil Özgentürk'ün hazırladığı "26 Ağustos'tan 9 Eylül'e Kurtuluşun Kısa Tarihi" Belgeseli, ziyaretçilere büyüleyici bir gece yaşattı. İzleyiciler, Genel Sanat Yönetmenliğini Mustafa Erdoğan'ın yaptığı "Efsanelerin Dansı"nı ayakta alkışladı.

70 kişiye yakın bir grupla fuara gelen ekip, koreografilerinde Milli Mücadele, Büyük Zafer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, devrimler, İzmir İktisat Kongresi gibi İzmir'e özel koreografilerle seyircilerin karşısına çıktı.

"Fuarda olmaktan mutluluk duyuyoruz"

Grubun koreograflarından Alper Aksoy, fuarda olmaktan, bu heyecanı ve sevinci paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Fuarı birkaç gündür gezme fırsatım oldu. Etkinlikleri görme fırsatım oldu. O kadar güzel ki her yer sahne… Pek çok etkinlik, pek çok konser... Her şey kültür sanat için ve İzmirliler için. Çok güzel düşünülmüş. Beğenerek, mutlulukla izledim. Ben de tebrik ediyorum emeği geçen herkesi. Böyle bir oluşumun içinde olmak Anadolu Ateşi olarak bizi de çok mutlu ediyor. Biz de günün anlam ve önemine yakışır;Milli Mücadele, Büyük Zafer, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu, devrimler, İzmir İktisat kongresi gibi temaları özellikle koreografilerimizde işledik" dedi.

Buram buram Anadolu

Danslarında; Horon, halay, Kafkas, teke gibi tüm bölgelerin danslarının olduğunu söyleyen Aksoy, "Tüm bölgelerin dansları var ama başında, sonunda ve her yerinde zeybek var. Kurtuluş Savaşımızda milli mücadeleye büyük emeği geçen, bölgenin önemli unsurlarından olan efelerin, zeybeklerin danslarını da koreografilerde bolca kullandık" diye konuştu.

"Fuar bizim için çok önemli"

Her yıl fuar zamanı İzmir'de bulunduklarını belirten Alper Aksoy, " İzmir seyircisi her zaman çok başkadır. Bunu yönetmenimiz Mustafa Erdoğan da her zaman belirtir. İzmir seyircisinin reaksiyonları, enerjisi dansçıya çok çabuk geçiyor. Dansçı arkadaşların hepsi İzmir turnesi olunca katılmak istiyorlar. İzmir'de seyirci o kadar güzel ki, onların enerjisi bize geçiyor. Dansçılarımız çok mutlu oluyor, keyifle dans ediyor. Son olarak fuar bizim için çok önemli. Önümüzdeki yıllarda da hep gelmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Fuarı 'Anadolu Ateşi' sardı

Eylül, İzmir, Dans, Fuar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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