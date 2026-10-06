Fuhuş ağı kurdu! ABD\'nin \'en kötüleri\' listesine girdi

ABD'de masaj salonu görüntüsü altında fuhuş ağı işlettiği gerekçesiyle mahkum edilen Singapurlu Jing Emtage, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın "en kötü suçlu yabancılar" listesine eklendi. 54 yaşındaki Emtage'ın eşiyle birlikte işlettiği 9 masaj salonunda insan ticaretine maruz kalan ve cinsel hizmet vermeye zorlanan 23 kadın kurtarılmıştı. Emtage, listeye giren üçüncü Singapur vatandaşı oldu.

SORUŞTURMA BİR MASAJ SALONUYLA BAŞLADI

Jing Emtage ve eşi Gerald Emtage hakkındaki soruşturma 2021 yılında Washington eyaletinde başladı. Fuhuş faaliyetleri yürütüldüğünden şüphelenilen bir masaj salonunun incelenmesiyle başlayan operasyon, zaman içerisinde dört farklı bölgedeki 9 masaj salonuna kadar genişledi. Çift, yaklaşık iki yıl süren soruşturmanın ardından Mayıs 2023'te gözaltına alındı. Operasyon kapsamında çifte ait 9 masaj salonu kapatıldı.

23 KADIN KURTARILDI

Yetkililerin operasyonlarında, insan ticaretine maruz kaldığı ve cinsel hizmet vermeye zorlandığı belirlenen 23 kadın kurtarıldı. Savcılar çiftin yürüttüğü sistemden önemli miktarda para kazandığını belirtti. Salonlarda yaşayan onlarca kadına maaş ödendiğini gösteren herhangi bir kayıt bulunamadığı da aktarıldı.

EVLERİNDEN 600 BİN DOLARDAN FAZLA NAKİT ÇIKTI

Soruşturmanın dikkat çeken ayrıntılarından biri çiftin elde ettiği servet oldu. Gözaltına alındıklarında ellerinde 600 bin doların üzerinde nakit bulunduğu belirtildi. Çiftin ayrıca değerinin 1 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen bir evde yaşadığı kaydedildi.

7 AYRI SUÇLAMAYLA YARGILANDI

Jing Emtage hakkında ikinci dereceden fuhuşu teşvik etmek suçundan 7 ayrı suçlama yöneltildi. Emtage, 25 Temmuz 2025'te 2 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eşi Gerald Emtage ise fuhuşu teşvik etmek suçundan 38 ay hapis cezası aldı. Çifte verilen cezaların içinde kara para aklama suçundan 12'şer aylık hapis cezası da yer aldı.

ABD'NİN "EN KÖTÜLER" LİSTESİNE GİRDİ

Jing Emtage'ın adı şimdi ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından Aralık 2025'te oluşturulan "Worst of the Worst Criminal Aliens" listesine eklendi.

Böylece Emtage, söz konusu listeye alınan üçüncü Singapur vatandaşı oldu. Emtage'ın halen Washington'daki ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimine ait bir merkezde tutulduğu ve sınır dışı edilme sürecini beklediği belirtildi.

ABD'YE 2018'DE TAŞINMIŞ

Emtage'ın ABD'ye taşınmadan önce Singapur'da masaj terapisi alanında işletme yürüttüğü belirtildi. Ocak 2018'de ABD'ye giden Emtage burada Gerald Emtage ile tanıştı ve çift Aralık 2019'da evlendi.

Mahkemeye sunulan savunma belgesinde, çiftin başlangıçta yasal olarak işlettiği masaj işletmesinin Covid-19 salgını sırasında maddi kayba uğradığı ve daha sonra yasa dışı hizmetler vermeye başladığı ileri sürüldü.