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Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler - Son Dakika

Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler

30.11.2021 09:39

Bursa ve İstanbul'da kadınları fuhşa zorlayan çeteye yönelik düzenlenen VIP 1 Operasyonu'nda 12 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin fuhşa zorladıkları kadınların fotoğraflarını müşterilerine katalog olarak gönderdikleri ortaya çıktı. 2 saat için 2.500 TL fiyat belirledikleri ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 12 şüphelinin başta yabancı uyruklular olmak üzere çok sayıda kadını fuhşa zorladığını ve fuhuş için yer temin ettiğini belirledi. Bursa Cumhuriyet Savcılığı, yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından 12 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog gönderdikleri müşterilerden 2 saatine 2.500 TL istemişler

"VİP 1" OPERASYONU

200 polisin katılımı ile Bursa ve İstanbul'da 15 ayrı adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. 'VİP 1' ismi verilen operasyonda 2'si yabancı uyruklu 12 şüpheli gözaltına alındı. Fuhşa zorlanan 11'i yabancı uyruklu 20 kadın, ifadeleri için emniyete götürüldü.

Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog gönderdikleri müşterilerden 2 saatine 2.500 TL istemişler

2 SAATİNE 2.500 TL

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 500 dolar, 38 bin Türk Lirası, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ile müşterilerin isimlerinin ve randevu saatlerinin yazıldığı çok sayıda çetele ve yabancı uyruklu kadınlara ait pasaportlar ele geçirildi. Kadınların fotoğraflarından oluşan katalogların özel müşterilere internet aracılığıyla gönderildiği ve 2 saat için 200 dolar (2.500 TL) fiyat belirlendiği tespit edildi.

Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog gönderdikleri müşterilerden 2 saatine 2.500 TL istemişler

LÜKS OTELLER TERCİH EDİLMİŞ

Şüphelilerin fuhuş için ayrıca lüks otelleri tercih ettiği ortaya çıktı. Kadınlarla para karşılığı birlikte olduğu tespit edilen çok sayıda kişi ise emniyete çağrılarak ifadelerine başvuruldu.

Öte yandan operasyon sırasında polis ekiplerinin kapıyı açan yabancı uyruklu kadınları, "Sakin olun, Türk polisiyiz" diyerek İngilizce uyarması dikkat çekti.

Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler

Emniyet Müdürlüğü, Türk Lirası, İstanbul, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Fuhuş çetesine VİP 1 Operasyonu! Katalog olarak göndermişler - Son Dakika


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