Fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini-insan ticareti" suçlarını işleyen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yakalanan 6 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.