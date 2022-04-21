Fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

21.04.2022 13:58

Malatya'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Malatya'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "fuhşa teşvik, aracılık ve yer temini-insan ticareti" suçlarını işleyen zanlıların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edildi. Zanlılardan 4'ü tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında yakalanan 6 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.

Fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Fuhuş operasyonunda 4 zanlı tutuklandı - Son Dakika


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