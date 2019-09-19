Son Dakika Haberleri: Fukuşima nükleer felaketinin ardından "ihmalkarlıkla" suçlanan 3 Japon yönetici aklandı
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Fukuşima nükleer felaketinin ardından "ihmalkarlıkla" suçlanan 3 Japon yönetici aklandı

51 dakika önce

Japonya’da mahkeme, 2011'de yaşanan Fukuşima nükleer felaketinin ardından “ihmalkarlıkla” suçlanan Tokyo Elektrik Gücü Şirketi’nin (TEPCO) üç eski yöneticisinin suçsuz olduğuna hükmetti.

Fukuşima nükleer felaketinin ardından

Japonya'da mahkeme, 2011'de yaşanan Fukuşima nükleer felaketinin ardından "ihmalkarlıkla" suçlanan Tokyo Elektrik Gücü Şirketi'nin (TEPCO) üç eski yöneticisinin suçsuz olduğuna hükmetti.


Tokyo bölge mahkemesinde yapılan duruşmada, TEPCO eski Genel Müdürü Tsunehisa Katsumata ve tepe yöneticilerden Sakae Muto ile Ichiro Takekuro beraat etti.

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Fukuşima, Japonya, Tokyo, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:00 
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