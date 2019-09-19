Fukuşima nükleer felaketinin ardından "ihmalkarlıkla" suçlanan 3 Japon yönetici aklandı

Japonya'da mahkeme, 2011'de yaşanan Fukuşima nükleer felaketinin ardından "ihmalkarlıkla" suçlanan Tokyo Elektrik Gücü Şirketi'nin (TEPCO) üç eski yöneticisinin suçsuz olduğuna hükmetti.



Tokyo bölge mahkemesinde yapılan duruşmada, TEPCO eski Genel Müdürü Tsunehisa Katsumata ve tepe yöneticilerden Sakae Muto ile Ichiro Takekuro beraat etti.