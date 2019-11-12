Fuları mutfak robotuna sıkışan kadın boğularak öldü

Fransa'nın Saint-Etienne kentinde 58 yaşında bir kadın, boynundaki fuların mutfak robotuna sıkışması sonucu hayatını kaybetti.



Fransız polisi ve itfaiye tarafından yapılan açıklamada, kadının 15 yaşındaki oğlu için evinin mutfağında kek yaparken boğularak öldüğü bildirildi.