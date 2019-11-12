Son Dakika Haberleri: Fuları mutfak robotuna sıkışan kadın boğularak öldü
Son Dakika Dünya Fuları mutfak robotuna sıkışan kadın boğularak öldü - Son Dakika Dünya

Fuları mutfak robotuna sıkışan kadın boğularak öldü

6 saat önce

Fransa'nın Saint-Etienne kentinde 58 yaşında bir kadın, boynundaki fuların mutfak robotuna sıkışması sonucu hayatını kaybetti.

Fuları mutfak robotuna sıkışan kadın boğularak öldü, System.String[]

Fransa'nın Saint-Etienne kentinde 58 yaşında bir kadın, boynundaki fuların mutfak robotuna sıkışması sonucu hayatını kaybetti.


Fransız polisi ve itfaiye tarafından yapılan açıklamada, kadının 15 yaşındaki oğlu için evinin mutfağında kek yaparken boğularak öldüğü bildirildi.

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Saint Etienne, Fransa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:16 
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