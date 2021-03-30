Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri - Son Dakika

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

30.03.2021 23:45
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri, System.String[]

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz (Polonya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 83 Orkun Kökçü), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 83 Deniz Türüç), Kenan Karaman (Dk. 73 Enes Ünal), Hakan Çalhanoğlu (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz (Polonya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin (Dk. 83 Orkun Kökçü), Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 83 Deniz Türüç), Kenan Karaman (Dk. 73 Enes Ünal), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 66 Umut Meraş), Yusuf Yazıcı (Dk. 66 Taylan Antalyalı), Burak Yılmaz

Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks (Dk. 90+4 Jaunzems), Janis Ikaunieks (Dk. 65 Davis Ikaunieks), Ciganiks (Dk. 46 Kamess), Uldrikis (Dk. 73 Krollis)

Goller: Dk. 2 Kenan Karaman, Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 52 Burak Yılmaz (penaltıdan) (Türkiye), Dk. 35 Savalnieks, Dk. 58 Uldrikis, Dk. 79 Davis Ikaunieks (Letonya)

Sarı kartlar: Dk. 55 Çağlar Söyüncü, Dk. 89 Enes Ünal, Dk. 90+4 Deniz Türüç (Türkiye), Dk. 68 Kamess, Dk. 71 Emsis, Dk. 90+1 Fjodorovs (Letonya)

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kaldı.

51. dakikada A Milli Takım penaltı kazandı. Sağdan ceza sahasına giren Mert Müldür, Tobers'in arkadan müdahalesiyle yerde kaldı ve Polonyalı hakem Stefanski penaltı noktasını gösterdi. 52. dakikada penaltıyı kullanan Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı kalecinin sağından ağlara gönderdi: 3-1.

58. dakikada konuk takım bir kez daha farkı 1'e indirdi. Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşta Oss ceza sahası içi sağ köşede kafayla topu indirdi. Altıpas gerisine gelen meşin yuvarlağa bekletmeden vuran Uldrikis, fileleri havalandırdı: 3-2.

79. dakikada Letonya beraberliği sağladı. Savalnieks'in kullandığı serbest vuruşta A Milli Takım savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışındaki Emsis'te kaldı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Davis Ikaunieks yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı yakın direğin dibinden ağlara gönderdi: 3-3.

80. dakikada Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahasında buluşan Burak Yılmaz, karşı karşıya istediği gibi vuramayınca top yandan auta gitti ve ay-yıldızlılar yeniden öne geçme şansını kullanamadı.

90+2. dakikada Taylan Antalyalı'nın sağdan ortasında arka direkteki Deniz Türüç'ün kafayla vurduğu top kaleci Steinbors'ta kaldı.

90+5. dakikada Mert Müldür'ün kaptırdığı topla hızlı çıkan Krollis ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Kaleci Uğurcan Çakır üzerine gelen topu güçlükle kontrol etti.

Müsabaka 3-3 eşitlikle sona erdi.

Uğurcan Çakır, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri - Son Dakika Spor


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