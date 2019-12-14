Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son Dakika Spor

Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

6 saat önce

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda Tunus ekibi Esperance de Tunis'i 1-0 mağlup eden Suudi Arabistan takımı El-Hilal, yarı finale yükseldi.

Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası, System.String[]

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası ikinci turunda Tunus ekibi Esperance de Tunis'i 1-0 mağlup eden Suudi Arabistan takımı El-Hilal, yarı finale yükseldi.

Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi şampiyonu El-Hilal ile Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Tunus ekibi Esperance de Tunis, ikinci turda karşılaştı.

El-Hilal, eski Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis'in 73. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazandı.

Suudi Arabistan ekibi, yarı finalde 17 Aralık'ta Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Brezilya kulübü Flamengo ile karşılaşacak.

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık'taki final maçıyla sona erecek.

Suudi Arabistan, Futbol, Tunus, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 07:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize
Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti Galatasaray'da kaptanlar, kötü gidişatın sorumluluğunu üstlendi! Galatasaray bu sezon 5. kez penaltıdan gol buldu

Son Dakika Haberleri
01:00 Ankaragücü Başkanı Fatih Mert: "Puan almak büyük mutluluk" - Son Dakika Spor
00:40 Galatasaray'da Marcao'nun eşi Pan Teixeira isyan etti! - Son Dakika Spor
00:10 Tümer Metin: "Galatasaray'da Fatih Terim..." - Son Dakika Spor
00:02 Balkan Boks Şampiyonası'nda Türk sporcular 17 madalya kazandı - Son Dakika Spor
23:48 Maçın ardından - Son Dakika Spor
23:27 Fatih Terim: Başta ben hatalıyım, yakışmadı bize - Son Dakika Spor
22:42 Ankaragücü beraberliği sonrası taraftarlar Fatih Terim'i istifaya davet etti - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 01:29:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]