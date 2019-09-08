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Futbol: Hazırlık maçı

18 dakika önce

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Futbol: Hazırlık maçı, System.String[]

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig takımlarından İstanbulspor'u 1-0 yendi.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçta Atilla Karaoğlan, Mehmet Ali Akkor ve Kemal Mavi hakem üçlüsü görev yaptı.

Turuncu-lacivertli ekip, müsabakaya Volkan Babacan, Caicara, Skrtel, Epureanu, Uğur Uçar, Mehmet Topal, Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Aleksic, Arda Turan, Demba Ba ilk 11'i ile çıktı.

Ev sahibi İstanbulspor ise Muhammed Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Atchom, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş, Muhammed Demirci, Cajic, İbrahim Yılmaz ilk 11'i ile başladı.

37. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Muhammed Demirci'nin hatalı pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Mahmut Tekdemir, meşin yuvarlağı kale sahası önünde uygun durumda bulunan Aleksic'e aktardı. Bu oyuncunun düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muhammed Alperen Uysal'ın sağından ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmanın kalan bölümünde iki ekip de girdikleri pozisyonları değerlendiremedi ve Medipol Başakşehir, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İstanbulspor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:24 Kaynak: AA
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