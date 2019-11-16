Futbol: Hazırlık maçı

Medipol Başakşehir Futbol Takımı, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup etti.

Turuncu-lacivertli takım, milli maçlar için liglere verilen arada Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadelede Medipol Başakşehir'in gollerini 32 ve 78. dakikalarda Demba Ba kaydetti. Fatih Karagümrük'ün ise tek golünü 24. dakikada Alagie Sosseh attı.