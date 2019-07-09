Son Dakika Haberleri: Futbol kamp sezonu Kızılcahamam'da başladı
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Futbol kamp sezonu Kızılcahamam'da başladı

30 dakika önce

Kızılcahamam Soğuksu Spor Kompleksi'nde 2019 yılı Futbol Kamp Sezonu başladı.

Futbol kamp sezonu Kızılcahamam'da başladı, System.String[]
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Yıl içinde yerli ve yabancı birçok takımın tercih ettiği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kızılcahamam Soğuksu Spor Futbol Tesislerinde ilk antrenman yapıldı.

Türkmenistan Milli Takımı ve Menemenspor Kızılcahamam'da kampa girdi.

Yaz sezonunda 30'a yakın takımın Kızılcahamam'a gelmesi bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:35 Kaynak: AA
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