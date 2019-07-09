Futbol kamp sezonu Kızılcahamam'da başladı
30 dakika önce
Kızılcahamam Soğuksu Spor Kompleksi'nde 2019 yılı Futbol Kamp Sezonu başladı.
Kızılcahamam Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:35 Kaynak: AA
Soğuksu Spor
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Kompleksi'nde 2019 yılı Futbol
Kamp Sezonu başladı.
Yıl içinde yerli ve yabancı birçok takımın tercih ettiği, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kızılcahamam Soğuksu Spor Futbol Tesislerinde ilk antrenman yapıldı. Türkmenistan
Milli Takımı ve Menemenspor Kızılcahamam'da kampa girdi.
Yaz sezonunda 30'a yakın takımın Kızılcahamam'a gelmesi bekleniyor.
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