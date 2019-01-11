Futbol Oynarken Vefat Eden Öğretim Görevlisinin Cenazesi Toprağa Verildi

Tunceli
'de halı sahada kalp krizi geçirerek ölen öğretim görevlisi Cemal Diribaş'ın cenazesi toprağa verildi. Merkez Atatürk
Mahallesi'nde önceki gün arkadaşlarıyla halı sahada futbol oynarken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Tunceli Meslek Yüksek Okulu öğretim görevlisi Cemal Diribaş (46) için Munzur Üniversitesi
kampüsünde tören düzenlendi.
Törene Vali Yardımcısı Akın Zor, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, akademisyenler, öğrenciler ve Diribaş'ın yakınları katıldı.
Törende bir konuşma yapan Rektör İpek, Diribaş'ın çalışkan, vefakar ve iyi bir insan olduğunu söyleyerek, "Cemal hocamız, Pülümür
'de, Hozat
'ta ilimizin en zor günlerinde, kış şartlarının en zor olduğu günlerde bile mesaisine, öğrencilerine ve eğitime aşık bir insandı." diye konuştu.
İpek, Diribaş'ı erken yaşta kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıkların ifade ederek, "40'lı yaşlarda bir insanın, akademisyenin vefat etmesi kaderdir, buna diyecek bir şeyimiz yok ama acısı uzun yıllar içimizde yaşayacak." dedi.
Diribaş'ın anısını üniversitede yaşatacaklarını anlatan İpek, ailesine ve sevenlerine baş sağlığı diledi.
Konuşmanın ardında Alevi dedesi Kadir Bulut
, dua okuyarak helallik aldı.
Diribaş'ın cenazesi Tunceli Cemevi'ndeki cenaze namazının ardından Baldan köyüne bağlı Gümüşkapı mezrasında defnedildi.