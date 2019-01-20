Futbol: Spor Toto 1. Lig
21 dakika önce
Stat: BornovaHakemler: Murat Erdoğan, Özgür Ertem, Cem ÖzbayAltınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Deniz Kılınç (Dk. 58 Alican Özfesli), Mehmet Murat Uçar, Muhammed Mert (Dk. 90 Recep Yemişci), Hüseyin Atakan Üner (Dk.
Stat: Bornova
Hakemler: Murat Erdoğan, Özgür Ertem
, Cem Özbay Altınordu
: Erce Kardeşler, Yusuf Acer
, Hasan Hatipoğlu
, Deniz Kılınç
(Dk. 58 Alican Özfesli
), Mehmet Murat
Uçar, Muhammed Mert (Dk. 90 Recep Yemişci), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 71 Okan Derici), Sefa Yılmaz
, Kerim Alıcı
, Berkay Samancı
, Sinan Osmanoğlu Balıkesirspor
Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz
, Nizamettin Çalışkan
(Dk. 82 Kethevoama), Furkan Çil (Dk. 65 Muhammed Ali Doğan
), Sedat Şahintürk, Okan Alkan
, Otoo (Dk. 29 Mehmet Boztepe
), Abeka, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi
Gol: Dk. 88 Okan Derici (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 66 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 72 Glumac (Balıkesirspor Baltok)
Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Altınordu, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:14 Kaynak: AA
İspanyol Tenisçi Nadal, Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde
İngiliz Kraliyeti'ne Bağlı Muhafız Alayında, 25 Yaşındaki Kadın Asker, Komutanına Cinsel Saldırıda Bulundu
Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u Devirdi: 4-2
Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 Yendi