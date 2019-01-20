Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

21 dakika önce

Stat: BornovaHakemler: Murat Erdoğan, Özgür Ertem, Cem ÖzbayAltınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Deniz Kılınç (Dk. 58 Alican Özfesli), Mehmet Murat Uçar, Muhammed Mert (Dk. 90 Recep Yemişci), Hüseyin Atakan Üner (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Bornova

Hakemler: Murat Erdoğan, Özgür Ertem, Cem Özbay

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Deniz Kılınç (Dk. 58 Alican Özfesli), Mehmet Murat Uçar, Muhammed Mert (Dk. 90 Recep Yemişci), Hüseyin Atakan Üner (Dk. 71 Okan Derici), Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Berkay Samancı, Sinan Osmanoğlu

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Cüneyt Köz, Nizamettin Çalışkan (Dk. 82 Kethevoama), Furkan Çil (Dk. 65 Muhammed Ali Doğan), Sedat Şahintürk, Okan Alkan, Otoo (Dk. 29 Mehmet Boztepe), Abeka, Glumac, Doğa İşeri, Cumali Bişi

Gol: Dk. 88 Okan Derici (Altınordu)

Sarı kartlar: Dk. 66 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 72 Glumac (Balıkesirspor Baltok)

Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında Altınordu, sahasında Balıkesirspor Baltok'u 1-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 09:14 Kaynak: AA

Hasan Hatıpoglu, Acer, Alican Özfesli, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanyol Tenisçi Nadal, Avustralya Açık'ta Çeyrek Finalde İngiliz Kraliyeti'ne Bağlı Muhafız Alayında, 25 Yaşındaki Kadın Asker, Komutanına Cinsel Saldırıda Bulundu

Medipol Başakşehir, Trabzonspor'u Devirdi: 4-2 Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor'u 2-0 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 21:35:48. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]