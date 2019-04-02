Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

1 saat önce

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu Hakemler: Turgut Doman, Ahmet Şimşek, Hüsnü Emre ÇelimliKardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Oğuz Eken (Dk. 61 Melih Berat Arslan), Ahmet Karadayı (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu


Hakemler: Turgut Doman, Ahmet Şimşek, Hüsnü Emre Çelimli

Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Arda Belen, Oğuz Eken (Dk. 61 Melih Berat Arslan), Ahmet Karadayı (Dk. 73 Batuhan Kurt), Berkay Yılmaz, Abdullah Sezgin, Can Sıkılmaz, Emre Eser, Toykan Topuz, Cihan Aydın, Berk Kervankıran

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Digao, Bumba (Dk. 77 Ahmet Dereli), Furkan Özçal, Bagayoko, Kone (Dk. 88 Eren Keleş), Özkan Taştemur, Gökhan Sazdağı (Dk. 55 Feczesin), Abdulkadir Özdemir

Gol: Dk. 10 Kone (Adanaspor)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, deplasmanda Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:39 Kaynak: AA

Ahmet Karadayı, Belen, Ahmet Şimşek, Spor
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