Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Denizli
Atatürk
Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kağan Bingül, Ali Tuna
Abalı Denizlispor
: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural
(Dk. 58 Kehinde), Ziya Alkurt (Dk. 46 Mbamba), Aissati, Mehmet Akyüz
, Recep Niyaz
, Burak Çalık
(Dk. 76 Muhammed Himmet Ertürk), Furkan Şeker
, Kerem Can
Akyüz, Abdülkerim Bardakcı Altay
: Aydın
Bağ, Ulaş Zengin, Tavares (Dk. 60 Merter Yüce
), Ferhat Çulcuoğlu
(Dk. 90+1 İbrahim Öztürk
), Putsila, Paixao, Tatos, Kappel, Gençer Cansev, Özgür Özkaya
, Mustafa Murat
Uslu
Goller: Dk. 6 Recep Niyaz, Dk. 82 Kehinde, Dk. 90+4 Mehmet Akyüz (penaltıdan) (Abalı Denizlispor), Dk. 32 Ferhat Çulcuoğlu, Dk. 40 Paixao, Dk. 65 Kappel (Altay)
Kırmızı kart: Dk. 86 Tatos (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 25 Deniz Vural, Dk. 59 Mbamba, Dk. 64 Alperen Babacan, Dk. 84 Kehinde, (Abalı Denizlispor), Dk. 63 Mustafa Murat Uslu
(Altay)
Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Abalı Denizlispor, evinde Altay ile 3-3 berabere kaldı.