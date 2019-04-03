Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig

Futbol: Spor Toto 1. Lig

48 dakika önce

Stat: Denizli AtatürkHakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kağan Bingül, Ali TunaAbalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 58 Kehinde), Ziya Alkurt (Dk. 46 Mbamba), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık (Dk.

Futbol: Spor Toto 1. Lig, System.String[]
Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Sarper Barış Saka, Mehmet Kağan Bingül, Ali Tuna

Abalı Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 58 Kehinde), Ziya Alkurt (Dk. 46 Mbamba), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık (Dk. 76 Muhammed Himmet Ertürk), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı

Altay: Aydın Bağ, Ulaş Zengin, Tavares (Dk. 60 Merter Yüce), Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 90+1 İbrahim Öztürk), Putsila, Paixao, Tatos, Kappel, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Mustafa Murat Uslu

Goller: Dk. 6 Recep Niyaz, Dk. 82 Kehinde, Dk. 90+4 Mehmet Akyüz (penaltıdan) (Abalı Denizlispor), Dk. 32 Ferhat Çulcuoğlu, Dk. 40 Paixao, Dk. 65 Kappel (Altay)

Kırmızı kart: Dk. 86 Tatos (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 25 Deniz Vural, Dk. 59 Mbamba, Dk. 64 Alperen Babacan, Dk. 84 Kehinde, (Abalı Denizlispor), Dk. 63 Mustafa Murat Uslu (Altay)

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında Abalı Denizlispor, evinde Altay ile 3-3 berabere kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:17 Kaynak: AA

Mehmet Akyüz, Deniz Vural, ALPEREN BABACAN, Denizlispor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Arda Turan: Ben Metin Oktay Olamam Medipol Başakşehir, Sportif Başarılarla Kasasını Doldurdu! Chelsea, Victor Moses'ı Satın Almak İsteyen Fenerbahçe'ye Red Cevabı Verdi Atlecio Madrid'de Alvaro Morata, Barcelona Maçında Yok!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 22:05:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto 1. Lig
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]