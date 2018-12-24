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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm

56 dakika önce

Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçları tamamlandı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm, System.String[]
Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçları tamamlandı.

Ligde haftanın son maçında Altınordu, sahasında Giresunspor ile 0-0 berabere kaldı.

Gençlerbirliği sezonun ilk yarısını 41 puanla lider bitirirken, Denizlispor 36 puanla ikinci sırada yer aldı.

Ligde sezonun ikinci yarısı 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019'da oynanacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak.

Sonuçlar

Ligin 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Denizlispor- İstanbulspor: 1-0

Tetiş Yapı Elazığspor- Altay: 1-1

Ümraniyespor-Afjet Afyonspor: 2-1

Gazişehir Gaziantep- Kardemir Karabükspor: 6-1

Hatayspor- Balıkesirspor Baltok: 3-0

Osmanlıspor- Adanaspor: 3-1

Eskişehirspor- Boluspor: 1-1

Adana Demirspor-Gençlerbirliği: 2-3

Altınordu-Giresunspor: 0-0

Puan durumu

Ligde 17. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:



TakımlarOGBMAYAVP
1. GENÇLERBİRLİĞİ17 13 2 2 30 10 20 41
2. DENİZLİSPOR17 11 3 3 29 17 12 36
3. GAZİŞEHİR GAZİANTEP17 9 4 4 32 13 19 31
4. ÜMRANİYESPOR17 9 4 4 20 14 6 31
5. HATAYSPOR17 8 5 4 20 10 10 29
6. OSMANLISPOR17 9 2 6 21 13 8 29
7. BOLUSPOR17 8 4 5 21 16 5 28
8. ALTINORDU17 6 8 3 20 12 8 26
9. ADANA DEMİRSPOR17 7 3 7 22 19 3 24
10. BALIKESİRSPOR BALTOK17 6 5 6 17 21 -4 23
11. ADANASPOR17 4 7 6 20 22 -2 19
12. İSTANBULSPOR17 4 7 6 21 24 -3 19
13. GİRESUNSPOR17 5 4 8 17 22 -5 19
14. ALTAY17 4 5 8 21 19 2 17
15. TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR17 4 4 9 22 29 -7 16
16. ESKİŞEHİRSPOR17 4 4 9 15 33 -18 16
17. AFJET AFYONSPOR17 4 3 10 21 29 -8 15
18. KARDEMİR KARABÜKSPOR17 0 2 15 7 53 -46 -1



Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:28 Kaynak: AA

Giresunspor, Altınordu, Kardemir Karabükspor, Spor
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