Futbol: Spor Toto 1. Lig'de Görünüm
56 dakika önce
Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçları tamamlandı.
Spor Toto 1. Lig'de 17. hafta maçları tamamlandı.
Ligde haftanın son maçında Altınordu
, sahasında Giresunspor
ile 0-0 berabere kaldı. Gençlerbirliği
sezonun ilk yarısını 41 puanla lider bitirirken, Denizlispor
36 puanla ikinci sırada yer aldı.
Ligde sezonun ikinci yarısı 18, 19, 20 ve 21 Ocak 2019'da oynanacak 18. hafta maçlarıyla başlayacak.
Sonuçlar
Ligin 17. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Denizlispor- İstanbulspor
: 1-0
Tetiş Yapı Elazığspor- Altay
: 1-1
Ümraniyespor-Afjet Afyonspor: 2-1
Gazişehir Gaziantep- Kardemir Karabükspor
: 6-1
Hatayspor- Balıkesirspor
Baltok: 3-0
Osmanlıspor- Adanaspor
: 3-1
Eskişehirspor- Boluspor
: 1-1
Adana Demirspor-Gençlerbirliği: 2-3
Altınordu-Giresunspor: 0-0
Puan durumu
Ligde 17. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|17
|13
|2
|2
|30
|10
|20
|41
|2.
|DENİZLİSPOR
|17
|11
|3
|3
|29
|17
|12
|36
|3.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|17
|9
|4
|4
|32
|13
|19
|31
|4.
|ÜMRANİYESPOR
|17
|9
|4
|4
|20
|14
|6
|31
|5.
|HATAYSPOR
|17
|8
|5
|4
|20
|10
|10
|29
|6.
|OSMANLISPOR
|17
|9
|2
|6
|21
|13
|8
|29
|7.
|BOLUSPOR
|17
|8
|4
|5
|21
|16
|5
|28
|8.
|ALTINORDU
|17
|6
|8
|3
|20
|12
|8
|26
|9.
|ADANA DEMİRSPOR
|17
|7
|3
|7
|22
|19
|3
|24
|10.
|BALIKESİRSPOR BALTOK
|17
|6
|5
|6
|17
|21
|-4
|23
|11.
|ADANASPOR
|17
|4
|7
|6
|20
|22
|-2
|19
|12.
|İSTANBULSPOR
|17
|4
|7
|6
|21
|24
|-3
|19
|13.
|GİRESUNSPOR
|17
|5
|4
|8
|17
|22
|-5
|19
|14.
|ALTAY
|17
|4
|5
|8
|21
|19
|2
|17
|15.
|TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|17
|4
|4
|9
|22
|29
|-7
|16
|16.
|ESKİŞEHİRSPOR
|17
|4
|4
|9
|15
|33
|-18
|16
|17.
|AFJET AFYONSPOR
|17
|4
|3
|10
|21
|29
|-8
|15
|18.
|KARDEMİR KARABÜKSPOR
|17
|0
|2
|15
|7
|53
|-46
|-1
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:28 Kaynak: AA
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