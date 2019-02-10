Son Dakika Haberleri: Galatasaray, Trabzonspor'u 3-1 Mağlup Etti

Galatasaray, Trabzonspor'u 3-1 Mağlup Etti

1 saat önce

Spor Toto Süper Ligde 21. haftanın en önemli maçında Galatasaray, TT Stadında konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti ve lider Medipol Başakşehir ile puan farkını 6'ya indirdi.

Spor Toto Süper Ligin 21. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u Türk Telekom Stadında konuk etti. Mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 3-1 kazandı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Mbaye Diagne ve Younes Belhanda (2) kaydetti. Trabzonspor'un tek golü Hugo Rodallega'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 39'a çıkardı. Trabzonspor 33 puanda kaldı. Sarı-kırmızılı takım önümüzdeki hafta Kasımpaşa'ya konuk olacak. Bordo-mavililer ise Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

90' Karşılaşma sona erdi.

85' Selçuk İnan, Ndiaye'nin yerine oyunda.

75' Belhanda sarı kart gördü.

62' Donk sarı kart gördü.

55' Trabzonspor, 55. dakikada penaltı bekledi. Hakem Ümit Öztürk, VAR'da pozisyonu inceledi. Devam kararı verdi.

50' GOL! Belhanda kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti.

46' İkinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' GOL! Galatasaray, Younes Belhanda'nın attığı golle skoru 2-1'e getirdi.

35' Diagne'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

30' GOL! Trabzonspor, Rodallega'nın attığı skoru eşitledi.

21' GOL! Galatasaray, Mbaye Diagne'nin attığı penaltı golüyle 1-0 öne geçti.

16' Trabzonspor'da kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega'nın şutunu Muslera çıkardı.

7' Diagne sarı kart gördü.

6' Galatasaray gole yaklaştı. Diagne'nin pasıyla ceza alanı içinde çaprazda topla buluşan Onyekuru'nun vuruşu yandan dışarı gitti.

3' Galatasaray'da Diagne, kaleciyle karşıya kaldı. Golcü oyuncunun vuruşu auta gitti.

1' Karşılaşma başladı. İki takıma da başarılar.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 08:08 Kaynak: AA

Ümit Öztürk, Yusuf Yazıcı, Younes Belhanda, Spor
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