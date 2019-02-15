Son Dakika Haberleri: Futbol: Spor Toto Süper Lig

Futbol: Spor Toto Süper Lig

4 dakika önce

Stat: Yeni MalatyaHakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık OngunEvkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Ömer ŞişmanoğluBeşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin,...

Futbol: Spor Toto Süper Lig, System.String[]
Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Evkur Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Chebake, Mina, Murat Akça, Bülent Cevahir, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Guilherme, Adem Büyük, Ömer Şişmanoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

Kırmızı kart: Dk. 41 Adem Büyük (Evkur Yeni Malatyaspor)

Sarı kart: Dk. 36 Murat Akça (Evkur Yeni Malatyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

1. dakikada konuk takım Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ertaç Özbir'in kısa düşen topunda Murat Yıldırım'ın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlağı sağ kanattaki Lens kaptı. Hollandalı futbolcunun bekletmeden ortasında arka direkte altıpas içerisinde uygun durumdaki Burak Yılmaz topu ıskaladı. Pozisyonu takip eden Güven Yalçın'ın sol çaprazdan vuruşunda, ev sahibi takım savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Mina'nın uzun pasıyla sağ kanatta topla buluşan Aleksic, meşin yuvarlağı ceza sahasına ortaladı. Altıpas üzerinde yükselen Ömer Şişmanoğlu topa dokunamayınca ev sahibi ekip önemli bir fırsattan yararlanamadı.

18. dakikada soldan Aleksic'in kullandığı kornerde penaltı noktası üzerinde yükselen Murat Akça'nın kafayla vurduğu top, ters kanattan auta gitti.

30. dakikada sağdan ceza sahasına giren Burak Yılmaz, son çizgiye girerek yerden ortasını yaptı. Altıpas üzerinde topla buluşan Ljajic, meşin yuvarlağı kontrol etmek isterken zaman kaybedince Chebake ve Ertaç Özbir, siyah-beyazlı futbolcunun rahat vuruş yapmasını önledi. Buna rağmen kaleye yönelen topu Mina çizgi üzerinde uzaklaştırdı.

34. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı kornerde Dorukan Toköz'ün kafayla vurduğu top, üst direğe de çarparak dışarı çıktı.

38. dakikada ceza sahası yayı içerisinde Ljajic'in vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir sağına gelen meşin yuvarlağı yatarak kornere çeldi.

41. dakikada Lens'e arkadan yaptığı müdahale nedeniyle hakem Cüneyt Çakır, Adem Büyük'e sarı kart gösterdi. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasının uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen Çakır, tecrübeli futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 09:34 Kaynak: AA

Spor
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